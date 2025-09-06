El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Paredes celebra el segungo gol en La Cartuja ante el Betis. Efe

Nueve de nueve y unas sensaciones magníficas

El inicio de liguero del Athletic no puede ser más ilusionante con un pleno de victorias y un grupo que mantiene su fortaleza

Oskar Tabuenka

Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:12

El arranque de temporada no podía ser más ilusionante para el Athletic. Tres partidos, tres victorias. Nueve puntos de nueve posibles que colocan al equipo ... en la zona alta de la clasificación junto al Real Madrid y, sobre todo, transmiten la sensación de que este año puede ser especial. Un 3 de 3 que no se veía con frecuencia en Bilbao y que refuerza la confianza de un grupo que empieza a creer en sus posibilidades.

