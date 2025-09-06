Nueve de nueve y unas sensaciones magníficas

El arranque de temporada no podía ser más ilusionante para el Athletic. Tres partidos, tres victorias. Nueve puntos de nueve posibles que colocan al equipo ... en la zona alta de la clasificación junto al Real Madrid y, sobre todo, transmiten la sensación de que este año puede ser especial. Un 3 de 3 que no se veía con frecuencia en Bilbao y que refuerza la confianza de un grupo que empieza a creer en sus posibilidades.

Más allá de los números, lo que invita al optimismo son las sensaciones. El Athletic se ha mostrado sólido atrás, con un bloque compacto que concede poco, y al mismo tiempo dinámico en ataque, con la intensidad y el ritmo característicos de San Mamés. Valverde ha conseguido que el equipo muestre frescura en los últimos tramos de partido, donde se ha visto un Athletic superior físicamente a los demás.

El calendario ofrece ahora una nueva oportunidad: recibir al Alavés en casa con la posibilidad de firmar un 4 de 4 histórico, algo que no ha ocurrido nunca. Un triunfo no solo prolongaría la racha, sino que consolidaría al Athletic como uno de los equipos más en forma del campeonato en este inicio. Además, ganar en San Mamés, ante la afición, siempre tiene un valor añadido.

El reto está servido: mantener la ambición, no relajarse y aprovechar la inercia positiva. Un pleno de victorias sería la confirmación de que este Athletic quiere soñar desde el principio y que su camino puede llevarle muy lejos durante esta dura pero ilusionante temporada.