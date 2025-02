El Athletic, un bloque sólido por encima de los nombres

El Athletic de Ernesto Valverde está firmando una temporada espectacular y uno de los mayores logros del equipo es haber construido un bloque sólido en el que, independientemente de quién juegue, el nivel de rendimiento se mantiene alto. Esa sensación de que «da igual quién ... juegue» no es casualidad, sino el resultado de un trabajo bien hecho en la planificación de la plantilla, el desarrollo de los jugadores y la gestión del entrenador.

Ahora, con las bajas de Galarreta y Nico Williams, llega una nueva prueba de fuego. Galarreta ha sido un pilar en el centro del campo, aportando equilibrio, criterio con el balón y un despliegue físico notable. Su ausencia se nota, pero el Athletic tiene alternativas como Mikel Vesga, que puede aportar más músculo y experiencia, o Beñat Prados, que ha demostrado estar preparado para asumir responsabilidades.

En ese doble pivote parece que Jaureguizar se he hecho, por méritos propios, un puesto fijo en el once. En ataque, la baja de Nico Williams es aún más sensible, ya que es el jugador más desequilibrante del equipo, con su velocidad y capacidad para romper defensas. Sin él, Valverde optará seguro para ocupar esa posición, probablemente uno de los jugadores más en forma de la plantilla como es Álex Berenguer.

A pesar de estos contratiempos, el Athletic ha demostrado que tiene plantilla suficiente para seguir compitiendo al máximo nivel por esa plaza de Champions con la que tanto soñamos.