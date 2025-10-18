Un reto mayúsculo e ilusionante

El Athletic vuelve a la competición después del parón de selecciones con el objetivo de recuperar la buena dinámica y sumar tres puntos que le ... devuelvan confianza. No será un regreso sencillo, ya que visita a un Elche que ha comenzado la temporada con muy buenas sensaciones y se ha mostrado como un equipo sólido y difícil de superar, especialmente en el Martínez Valero.

Para los de Valverde, el encuentro llega en un momento importante. Las últimas jornadas dejaron la sensación de que el equipo necesitaba un respiro, y este parón ha servido para recuperar futbolistas que estaban lesionados y que ya vuelven a estar disponibles para entrar en la convocatoria. Su regreso supone un refuerzo importante tanto en el plano futbolístico como en el anímico.

El Athletic sabe que deberá mostrar su mejor versión para sacar algo positivo en Elche. La concentración, la intensidad y la eficacia en las áreas serán factores decisivos frente a un rival que atraviesa un buen momento y que ha demostrado saber competir cada partido.

El reto es mayúsculo, pero también ilusionante. El equipo bilbaíno quiere reencontrarse con la victoria fuera de casa y volver a mirar hacia arriba en la clasificación. Con el apoyo de una afición siempre fiel y la plantilla más completa tras el parón, el Athletic confía en que este partido marque el inicio de una reacción que devuelva la confianza y el optimismo al entorno rojiblanco.