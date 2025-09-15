El orgullo de Valverde: «Se puede competir en Europa con la filosofía del Athletic»

Sólo dos jugadores del Athletic han jugado la Liga de Campeones, Laporte (con el City, pero baja en este duelo porque sigue sin el ... ok de UEFA) y Berchiche (PSG). Su entrenador, Ernesto Valverde, ha vivido la competición con el Olympiakos, Valencia y Barcelona. Por eso lanza un aviso. «La Champions es otro nivel y hay que tenerlo en cuenta. Es un torneo que se juega a otro ritmo», ha lanzado en San Mamés. Y ha advertido a sus jugadores: «No sólo es vivir el partido como una fiesta, hay que estar en el campo y estar fuerte».

El entrenador lo tiene claro. «Es un rival de mucho nivel, uno de los favoritos para ganar la Champions. Esperamos afrontar este partido y poner de manifiesto en este partido y en toda la Champions lo que somos y que se puede competir en Europa con la filosofía del Athletic».

La exigencia es máxima. Enfrente está el subcampeón de Premier, semifinalista de la anterior Champions y el segundo club del mundo que más ha invertido en fichajes (293,5 frente a los 485 del Liverpool). «Tenemos que ser un bloque para poder defenderles. Al mismo tiempo no puedes perder de vista los duelos individuales. En el fútbol actual se quieren jugadores que ganen duelos. Por eso los futbolistas cada vez son más grandes, más rápidos y más técnicos».

Hay un antecedente reciente entre los dos equipos, el 3-0 con el que despachó con comodidad el Arsenal al Athletic en el último amistoso de pretemporada. «Fueron muy superiores a nosotros, pero este es otro escenario. En estos partidos tienes que redoblar el foco en los duelos, ayudas, despliegues... todos los partidos van a ser así. Estamos en la Champions. Tienen muchos recursos. Zubimendi acaba de llegar y ya está brillando. Además, arriba tiene mucho potencial».

Elogios a Mikel Arteta

Y en el banquillo está Mikel Arteta, con el que se mide por primera vez en partido oficial. «Es uno de los mejores técnicos del mundo. En cada duelo son insistentes. Es un equipo que tiene un sello y es el de Arteta».

Valverde adelantó que habrá cambios en su once. «Es un partido que llega pronto, con apenas tres días de margen. Posiblemente haya algún cambio por diferentes cuestiones. Necesitamos también que el ritmo se mantenga alto».

El Athletic llega tras su primera derrota de la campaña. «Nunca es bueno afrontar un partido tras perder, pero es algo inevitable a lo largo de la temporada. El otro día caímos en una jugada extraña, pero hay que admitirlo. No estamos contentos con el resultado. Fue un partido extraño. El fútbol es como es. El otro día no tuvimos fortuna. Quizás mañana la podemos tener».