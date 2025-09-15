El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El orgullo de Valverde: «Se puede competir en Europa con la filosofía del Athletic»

El entrenador anuncia que «posiblemente haya algún cambio porque necesitamos que el ritmo se mantenga alto»

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:34

Sólo dos jugadores del Athletic han jugado la Liga de Campeones, Laporte (con el City, pero baja en este duelo porque sigue sin el ... ok de UEFA) y Berchiche (PSG). Su entrenador, Ernesto Valverde, ha vivido la competición con el Olympiakos, Valencia y Barcelona. Por eso lanza un aviso. «La Champions es otro nivel y hay que tenerlo en cuenta. Es un torneo que se juega a otro ritmo», ha lanzado en San Mamés. Y ha advertido a sus jugadores: «No sólo es vivir el partido como una fiesta, hay que estar en el campo y estar fuerte».

