Este es el organigrama de las categorías inferiores del Athletic: Balenziaga, Ander Murillo, Armando...

La estructura se mantiene con la continuidad de numerosos miembros y la incorporación de nuevas caras en diferentes equipos

T. Nieva

Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:33

El Athletic ha publicado este miércoles el organigrama de los equipos inferiores de la entidad bilbaína. Desde el Bilbao Athletic hasta los alevines, y también los cadetes e infantil femenino. Destaca el club que «la estructura se mantiene con la continuidad de numerosos miembros y la incorporación de nuevas caras en diferentes equipos, configurando un organigrama que abarca todas las etapas de formación de la cantera rojiblanca».

Bilbao Athletic

Entrenador principal: Jokin Aranbarri

Entrenador asistente: Mikel Balenziaga

Preparador físico: Mikel Legarreta

Entrenador de porteros: Armando Ribeiro

Analista: Ander Erice

Femenino B

Entrenador: Ander Ojanguren

2º Entrenadora: Vanessa Rodriguez

Preparador físico: Jaime García

Entrenador porteras: Jon Elorza

Delegada: Eli Ibarra

Basconia:

Entrenador principal: Bittor Llopis

Entrenador asistente: Carlos Renau

Preparador físico: Iban Urkiza

Entrenador porteros: Miguel Escalona

Analista: Gonzalo Alzueta

Juveniles:

Entrenador principal Juvenil A: Adrián Esteve

Entrenador asistente Juvenil A: Gorka Azkorra

Preparador físico Juvenil A: Jokin Gracia

Entrenador porteros Juvenil A: Jon Gaizka Alzugaray

Entrenador principal Juvenil B: Iñigo Lopez

Entrenador asistente Juvenil B: Igor Núñez

Preparador físico del Juvenil B: Iñaki Mújica

Entrenador porteros Juvenil B: Sergio Fernández

Femenino C:

Entrenador: Javier Ferreras

Entrenadora: Naiara Barriga

Preparador físico: Julen Santiesteban

Entrenador porteras: Iker Gamboa

Cadetes:

Entrenador principal Cadete A: Ander Murillo

Entrenador asistente Cadete A: Unai Andrinua

Entrenador principal Cadete B: Ander Lafuente

Entrenador asistente Cadete B: Aitor Azkarate

Preparador físico Cadetes: Ander Dulce

Entrenador porteros Cadetes: Ander Laka

Infantiles:

Entrenador principal Infantil A: Jon Diaz de Cerio

Entrenador asistente Infantil A: José Moreno

Entrenador principal Infantil B: Andoni Galiano

Entrenador asistente Infantil B: Joseba Ruiz

Entrenador porteros Infantiles: Pablo Badía

PF de etapa: Julen Santisteban

Porteros etapa: Ander Laka

Alevines:

Entrenador: Lander Torrealdai

Entrenador: Josu Abarrategi

Entrenador: Joseba García

Preparador porteros: Jon Lasuen

Cadete-Infantil Femenino:

Entrenador: Adrián Golvano

Entrenador: David Álvarez

Entrenadora: Nerea González

Preparadora física: Ainize Elorduy

Entrenador porteras: Iker Gamboa

