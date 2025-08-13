Este es el organigrama de las categorías inferiores del Athletic: Balenziaga, Ander Murillo, Armando...
La estructura se mantiene con la continuidad de numerosos miembros y la incorporación de nuevas caras en diferentes equipos
T. Nieva
Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:33
El Athletic ha publicado este miércoles el organigrama de los equipos inferiores de la entidad bilbaína. Desde el Bilbao Athletic hasta los alevines, y también los cadetes e infantil femenino. Destaca el club que «la estructura se mantiene con la continuidad de numerosos miembros y la incorporación de nuevas caras en diferentes equipos, configurando un organigrama que abarca todas las etapas de formación de la cantera rojiblanca».
Bilbao Athletic
Entrenador principal: Jokin Aranbarri
Entrenador asistente: Mikel Balenziaga
Preparador físico: Mikel Legarreta
Entrenador de porteros: Armando Ribeiro
Analista: Ander Erice
Femenino B
Entrenador: Ander Ojanguren
2º Entrenadora: Vanessa Rodriguez
Preparador físico: Jaime García
Entrenador porteras: Jon Elorza
Delegada: Eli Ibarra
Basconia:
Entrenador principal: Bittor Llopis
Entrenador asistente: Carlos Renau
Preparador físico: Iban Urkiza
Entrenador porteros: Miguel Escalona
Analista: Gonzalo Alzueta
Juveniles:
Entrenador principal Juvenil A: Adrián Esteve
Entrenador asistente Juvenil A: Gorka Azkorra
Preparador físico Juvenil A: Jokin Gracia
Entrenador porteros Juvenil A: Jon Gaizka Alzugaray
Entrenador principal Juvenil B: Iñigo Lopez
Entrenador asistente Juvenil B: Igor Núñez
Preparador físico del Juvenil B: Iñaki Mújica
Entrenador porteros Juvenil B: Sergio Fernández
Femenino C:
Entrenador: Javier Ferreras
Entrenadora: Naiara Barriga
Preparador físico: Julen Santiesteban
Entrenador porteras: Iker Gamboa
Cadetes:
Entrenador principal Cadete A: Ander Murillo
Entrenador asistente Cadete A: Unai Andrinua
Entrenador principal Cadete B: Ander Lafuente
Entrenador asistente Cadete B: Aitor Azkarate
Preparador físico Cadetes: Ander Dulce
Entrenador porteros Cadetes: Ander Laka
Infantiles:
Entrenador principal Infantil A: Jon Diaz de Cerio
Entrenador asistente Infantil A: José Moreno
Entrenador principal Infantil B: Andoni Galiano
Entrenador asistente Infantil B: Joseba Ruiz
Entrenador porteros Infantiles: Pablo Badía
PF de etapa: Julen Santisteban
Porteros etapa: Ander Laka
Alevines:
Entrenador: Lander Torrealdai
Entrenador: Josu Abarrategi
Entrenador: Joseba García
Preparador porteros: Jon Lasuen
Cadete-Infantil Femenino:
Entrenador: Adrián Golvano
Entrenador: David Álvarez
Entrenadora: Nerea González
Preparadora física: Ainize Elorduy
Entrenador porteras: Iker Gamboa
