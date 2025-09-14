Olabarrieta, cedido por el Athletic, se estrena como goleador en el Andorra de Ibai Gómez El extremo alavés se consolida como titular a sus 19 años en el equipo revelación de Segunda

Javier Ortiz de Lazcano Bilbao Domingo, 14 de septiembre 2025, 16:57

Aingeru Olabarrieta (Luiaondo, Álava, 19 años) es una de las sorpresas en el equipo revelación de Segunda, el Andorra. El extremo derecho se ha estrenado este domingo como goleador en la categoría. El jugador cedido por el Athletic ha firmado el primer gol de su equipo en el triunfo de los del Principado como locales por 2-1 ante el Córdoba.

Ibai Gómez, el entrenador de Santutxu de los andorranos, ha apostado con fuerza por Olabarrieta, a quien telefoneó personalmente para convencerle de sumarse a su proyecto. A Ibai no le tiemblan las piernas para dar galones a jóvenes. Ha ganado al Córdoba con cuatro jugadores menores de 20 años en el once, entre ellos Olabarrieta.

Le van muy bien las cosas al alavés, un jugador con mucho desborde y que tiene facilidad para quitarse de encima defensas. Hasta el momento ha sido titular en cuatro de los cinco partidos de Liga. El Andorra ha sumado diez puntos y se ha instalado en la parte alta de la tabla.