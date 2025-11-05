La odisea de un grupo de athleticzales para llegar en tren a Newcastle: «Teníamos que llegar en tres horas y tardamos más de ocho»

Unai, Arkaitz, Eneko, Xabi, Ander y Jon son un grupo de amigos de Bilbao, que se conocen gracias a los veranos que han pasado juntos ... en Noja. De sus vacaciones en la localidad cántabra tienen muchas anécdotas que contar y en este desplazamiento a Newcastle han sumado una nueva peripecia para contar a su cuadrilla. Un viaje de tres horas en tren desde Londres a la ciudad donde juega el Athletic este miércoles se convirtió en una odisea de más de ocho horas.

El viaje arrancó en Bilbao para ir a Santander a coger un vuelo. Del aeropuerto Seve Ballesteros a la capital inglesa. Y de allí, un tren que salía a las 14.45 horas y les dejaba en Newcastle a las 17.45. Nada de eso. Lo cuentan Unai y Arkaitz, hermanos. «Según salimos de Londres, al de poco, dijeron que se había tirado alguien a las vías del tren y estuvimos dos horas parados. Volvimos a arrancar y al de una hora se volvió a parar porque había problemas con las señales. Estuvimos otra vez parados en York, como dos horas y pico, sin mucha información. Nos dieron un poco de agua, nos dejaron salir para que la gente estirará las piernas y fumara. Llegamos aquí a las once de la noche», lamentan.

No obstante, este contratiempo no les ha quitado las ganas de ver el partido y animar al Athletic. Ni mucho menos. «Ayer fue el día malo, hoy va a ser el bueno», confían ambos. Eso sí, saben que el duelo será complicado. «Tenemos bastante bajas, ellos también. Daremos todo lo que podamos y a por ellos, que somos el