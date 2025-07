La obsesión de Pedrerol con la «provocación» por la camiseta de Nico Williams: manda a su reportero a la tienda de San Mamés

G. Cuesta Jueves, 3 de julio 2025, 18:06 Comenta Compartir

Josep Pedrerol sigue en su encrucijada contra la promoción de la nueva camiseta del Athletic con la imagen de Nico Williams porque, según insiste, «el fichaje por el Barça es inminente». Su preocupación es tal que el periodista ha decidido que su reportero en Bilbao, Edu Velasco Jr, a la tienda de San Mamés para saber si la afición rojiblanca está adquiriendo la elástica con el dorsal de los pequeños de los Williams en el dorsal.

De esta manera, el presentador de 'Jugones' y 'El Chiringuito' sigue avivando la polémica que él mismo inició cuando tildó este miércoles de «provocación» que el club rojiblanco anunciase la nueva equipación de la temporada en su web con la imagen de Nico, jugador con contrato en vigor y un importante salario. Se trata de una fotografía que fue subida mucho antes de su editorial, después de que en mayo el Athletic estrenase esta nueva camiseta en su último encuentro de Liga, precisamente ante el Barça.

La pieza mostraba primero el testimonio de algunos aficionados que preferían poner su propio nombre o el de otros jugadores como Sancet o Jauregizar. «Nico ya no está en el Athletic», justificaba uno de ellos. Después había otras tantas declaraciones que aseguran que sí se la compraría porque, a su parecer, las informaciones sobre su salida «son solo especulaciones».

Lejos de retractarse por su crítica del miércoles en 'Jugones', Pedrerol justificó su postura en 'El Chiringuito' a pesar del malestar que generó en Bilbao. «Qué le dice un padre a su hijo que quiere la camiseta de Nico... 'niño, no, esto va a ser mentira dentro de tres días'. Es una provocación que no aporta nada y a nivel de marketing es una estrategia lamentable. Pero yo soy del Athletic, porque lo admiro, a pesar del actual presidente y de la actual política del club que a mí no me gusta», esgrimía. También dejaba en un segundo plano si era correcta o no la forma de actuar del Barça en la operación, a pesar de las constantes filtraciones y declaraciones públicas como las de Deco.

«Es provocar al Barça... 'eh, aquí les tenemos nosotros'», insistía sobre una foto que lleva colgada ya más de un mes. También aseguró que entiende a la afición porque el Athletic «es más que un club». «El que no ha estado en Lezama no sabe lo que es el fútbol base. Y Nico sabe lo que es eso. Soy fan del Athletic que cuida la cantera pero no del que prohíbe a un jugador que se vaya a otro equipo para cambiar de aires y ganar la Champions», remataba.