¿Y ahora qué? El objetivo no es otro que la Champions: estas son las 4 'finales' Esta es la hoja de ruta de los rojiblancos en la pugna por asegurar la Liga de Campeones

Juanma Mallo Viernes, 9 de mayo 2025, 00:47 | Actualizado 01:22h.

La derrota del Athletic ante el Manchester que ha supuesto el fin del sueño de disputar una final europea en San Mamés no significa que la temporada haya acabado para los jugadores rojiblancos. Todo lo contrario. Porque el próximo objetivo de los de Valverde no puede ser más ilusionante: disputar la Champions la próxima temporada. Eso sí, no será un reto fácil teniendo en cuenta el calendario liguero que le espera al Athletic.

Es cierto que los rojiblancos parten con la pequeña ventaja de atesorar la cuarta plaza con 61 puntos, tres de por delante del Villarreal (le gana el goal-average) y cuatro del Betis, a cuatro jornadas de terminar la Liga en Primera División, en total doce puntos en juego. La cuarta plaza también permite disputar la Supercopa de España en enero de 2026 y evitar un par de rondas de la Copa de Rey. Cabe recordar que también dará acceso a la Liga de Campeones la quinta plaza de la Liga al ganar España a Italia este puesto adicional.

Rivales del descenso y el posible campeón El Athletic

El Athletic recibirá en casa al Alavés (domingo, 18.30 horas). El cuadro vitoriano se encuentra en la parte baja de la clasificación, tres puntos por encima del descenso. Se juegan los de Coudet la vida en La Catedral. A continuación, viajará a Getafe para enfrentarse al cuadro de Bordalás (jueves 15, 21.30 horas). Las madrileños tienen la salvación en el bolsillo y opciones, remotas, de entrar en Europa. El fin de semana, los bilbaínos visitarán al Valencia (domingo 18, 19 horas), una formación que ha protagonizado una segunda vuelta espectacular y está muy cerca de entrar en puestos que permiten jugar en el Viejo Continente. Por último, el Barcelona llegará a Bilbao. Es posible que ya sea campeón, aunque todo dependerá de lo que ocurra este fin de semana en el partido contra el Madrid en Montjuic.

Rivales del descenso y el líder El Villarreal

El cuadro de Marcelino García Toral parte con una ventaja: es el único de los tres implicados que solo tiene su mente en la Liga. Su rival más próximo es el Girona, un equipo que se ha metido en problemas y, como el Alavés, está tres puntos por encima del descenso. Juega en Montilivi (sábado, 18.30 horas), por lo que los bilbaínos sabrán qué ha hecho el Villarreal. Entre semana, recibe al Leganés (miércoles 14, 19 horas), que está en puestos de perder la categoría. Será una de las últimas opciones para los madrileños de quedarse en Primera. El fin de semana, el rival es el Barcelona en Montjuic en el duelo en el que los catalanes pueden proclamarse campeones ya que, ahora mismo, sacan cuatro puntos al Madrid. Cierran el curso contra el Sevilla en la Cerámica.

Rivales de la zona media y alta El Betis

Como le ocurre al Athletic, el Betis y se juega la final de la Conference League ante el Chelsea. Reciben a Osasuna, en lucha por entrar en Europa. En la jornada intersemanal se enfrentan al Rayo, otro que trata de entrar en el Viejo Continente (jueves 15, 19 horas). Para el domingo 18 (19 horas), tienen otro partido en Madrid, en este caso contra un Atlético que va tercero con seis puntos de renta sobre el Athletic y muy lejos del Madrid. Y cierra el curso contra el Valencia en el Villamarín.