El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Los números del Athletic en la Champions: «Sólo hemos presupuestado una victoria y dos empates»

La previsión económica del club no contempla pasar la primera fase ni primas para los jugadores por este torneo

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Jueves, 30 de octubre 2025, 21:30

Comenta

El responsable económico del Athletic, Guillermo Ruiz-Longarte, ha explicado durante la asamblea de compromisarios que el club ha elaborado un presupuesto prudente para su ... regreso a la Liga de Campeones, sin contemplar un avance más allá de la fase de grupos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  2. 2 Muere el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  3. 3

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»
  4. 4

    Desalojan a los vecinos de tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra «sin licencia»
  5. 5

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en San Sebastián estudiaba en Alicante
  6. 6 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  7. 7 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  8. 8

    Orishas no quieren ni vascos, ni latinos, ni cubanos en el BIME
  9. 9

    El Ayuntamiento de Bilbao cierra las terrazas de Marzana tras meses de protestas vecinales
  10. 10

    María Caballero, la dura interrogadora de Sánchez hija de un asesinado por ETA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los números del Athletic en la Champions: «Sólo hemos presupuestado una victoria y dos empates»

Los números del Athletic en la Champions: «Sólo hemos presupuestado una victoria y dos empates»