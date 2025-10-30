Los números del Athletic en la Champions: «Sólo hemos presupuestado una victoria y dos empates»

El responsable económico del Athletic, Guillermo Ruiz-Longarte, ha explicado durante la asamblea de compromisarios que el club ha elaborado un presupuesto prudente para su ... regreso a la Liga de Campeones, sin contemplar un avance más allá de la fase de grupos.

Es algo que marca la prudencia contable porque hacer previsiones de grandes ingresos deportivos puede ser el anticipo de un gran golpe económico. «Consideramos que el Athletic no pasa de la fase de grupos. Solo hemos presupuestado una victoria y dos empates en Champions, y en ese caso las primas de los jugadores no existen», detalló el tesorero, Ruiz-Longarte, al ser preguntado por este concepto en el apartado de ruegos y preguntas,

El directivo subrayó que esta previsión responde a un criterio de prudencia contable, habitual en la planificación financiera de los clubes. Por el momento, la victoria ya se ha logrado, ante el Qarabag. Si en los cinco partidos que quedan, se logran más de dos puntos los ingresos por el torneo serán superiores a los presupuestados.