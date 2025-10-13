El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
George Dowell posa en las inmediaciones del Palacio Euslkalduna. Jordi Alemany

La nueva vida de George Dowell

Un accidente de tráfico le dejó en silla de ruedas con 17 años, pero no truncó su amor por el fútbol, que compró con el dinero de la indemnización

Fernando Romero

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:54

Comenta

El mundo de deporte está salpicado por un buen ramillete de historias de superación personal. Pero quizá pocas sean como la de George Dowell, que ... recibe a este periódico en un céntrico hotel bilbaíno con sonrisa tímida, pero tremenda convicción y calidez en sus palabras. Él era un niño apasionado del fútbol, en Worthing, muy cerca de Brighton. «Obsesionado», matiza. Desde muy pequeño ya demostró buenas maneras con el balón en los pies. Su sueño, como el de muchos niños a su edad, era poder ser futbolista profesional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Diputación aplicará medidas extraordinarias para evitar que los coches se empañen en el túnel de La Avanzada
  2. 2

    EH Bildu mueve sus piezas y mira al futuro
  3. 3

    El udaleku de Bernedo solo aclaraba a las familias que había duchas mixtas cuando recibía quejas
  4. 4 Así se enteró Jauregizar de que el Athletic lo quería tras marcar dos goles al Otxarkoaga con el Bermeo
  5. 5 «Hablar claro es un derecho democrático, no es tener la lengua suelta»
  6. 6

    La amenaza fantasma de los hongos: 2 millones de muertos cada año
  7. 7

    Los grandes fondos se hacen fuertes en Bilbao para invertir en viviendas y hoteles
  8. 8 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  9. 9

    El tren Santander-Bilbao: dos trazados, 4.000 millones de coste y rentabilidad cuestionada
  10. 10

    Desalojan una discoteca de Bilbao después de que un cliente usara gas pimienta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La nueva vida de George Dowell

La nueva vida de George Dowell