La nueva provocación de Masip al Athletic: «Me sorprende que el presidente del Bilbao me tilde de ignorante»

Declaración completa de Masip

Bueno, ya para zanjar el tema del partido del día 24 en Bilbao, explicar que llegamos cuando se nos citó, normalmente cuando hay una comida, una merienda, la junta directiva que nos cita, nosotros vamos, en este caso no nos citaron para nada, nosotros fuimos cuando nos tocaba, llegamos media hora antes, hubo un intercambio de miradas porque es verdad que el presidente del Bilbao estaba atendiendo, haciendo fotos, etc. Es cierto que cuando nos pasa en casa el presidente nuestro, a la que puede rápidamente se va a saludar al presidente porque estás en casa, ¿no? Pues te vas a saludar al presidente, los directivos, etc. Es lo normal, al menos en nuestro caso. Bueno, no pasó, estuvimos cinco minutos ahí en los pasillos, fuimos al final a nuestra sala. De la sala, prácticamente a la hora del partido, ya el presidente del primero se encuentra al alcalde de Bilbao, que lo felicita. El presidente le da la mano, le agradece. Acto seguido, el presidente de Bilbao le dice... La presidenta dice hola a Jon, él le dice hola, no intercambian ninguna palabra más, saluda a dos personas más. Hubo el pasillo, un pasillo que yo nunca he dicho que estuviera improvisado ni que el club no quisiera, yo no lo he dicho. Bueno, me pareció una pitada como muy fuera de lugar, muy hostil, con dos equipos que no se jugaban nada en ese aspecto. Y bueno, sí que quisimos nosotros, por un acto de deportividad, hacer el pasillo a Óscar de Marcos por su trayectoria y bueno, ya está, el partido transcurrió por unos cauces, yo pienso que había demasiada tensión por lo que nos jugábamos, pero a partir de ahí ya se acabó el partido y ningún problema. ¿Qué pasa? Que es verdad, me sorprende que el presidente del Bilbao me tache a mí de ignorante hablando de que no sé de qué va esto. Llevo más de 40 años en el mundo del deporte profesional y sé perfectamente de qué va esto, de ganar, sé que cuando has perdido también hay que saber aceptarlo... y bueno, y simplemente pues me sorprendió que no hubiera esa felicitación por parte del presidente por ganar una liga que nos hemos merecido y bueno, y no quería alimentar más, pero es que me sorprende mucho pues esas lecciones un poco de deportividad, que al final no cuesta tanto cuando uno ha ganado, pues felicitarle y sobre todo si se lo ha merecido, que fue el caso. Así que sin más, nada, un fuerte abrazo a todos, pero eso es lo que pasó ese día.