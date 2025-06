El Norwich rechaza 15 millones del Oporto por Borja Sainz, al que quería llevar al Mundial de Clubes

El Norwich inglés ha rechazado una oferta de 15 millones de euros del Oporto por Borja Sainz (Leioa, 24 años), extremo izquierdo, según Sky. Este ... periódico adelantó en exclusiva que los portugueses habían presentado una propuesta económica a su club y al vizcaíno, a quien proponían cinco años de contrato.

Esta negativa no quiere decir que queda desechado su paso al club luso. Las fuentes consultadas por EL CORREO indican que no hay mucha diferencia entre lo que se ofreció y lo que se pide. Tiene contrato hasta 2026 y en Inglaterra no hay cláusulas de rescisión, por lo que hay que llegar a un acuerdo con su equipo.

El Oporto tenía prisa por cerrar la operación porque quería llevar a Sainz al Mundial de clubes en el que los portugueses están en el grupo A junto a Palmeiras de Brasil, Al Alhy de Egipto y el Inter de Miami de Messi.

El Athletic mantiene contactos abiertos con el jugador, pero aún no ha presentado una oferta ni a Sainz ni a su club. Ibaigane le sigue desde hace tiempo. Sus 18 goles y cuatro asistencias y que haya despertado el interés del Oporto y Nottingham Forest provocan que los rojiblancos le tengan en su agenda. El Nápoles le siguió también de cerca, pero no se acercó ni al jugador ni a su club. El extremo izquierdo regresaría encantado al Athletic, en cuya cantera jugó.