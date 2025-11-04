La noche europea en Newcastle que Valverde vivió con muletas

Ernesto Valverde recuerda con nitidez aquella noche de 1994 en la que el Athletic visitó St. James' Park en su hasta el momento único partido ... oficial en este mítico estadio. El equipo rojiblanco cayó 3-2 en la ida de la segunda eliminatoria de Copa de la UEFA. Remontó en la vuelta con el 1-0 de Ziganda.

Valverde formaba parte de aquella plantilla dirigida por Javier Irureta, pero sus recuerdos no están ligados al césped. La memoria le lleva al salón de su casa, a un televisor encendido y a un par de muletas. «Me acuerdo perfectamente de aquel partido en este estadio. Estaba en casa con las muletas. Acababan de operarme del tobillo», ha indicado en la sala de Prensa del estadio de St. James' Park.

Había motivos para la frustración. Se perdió el momento más glorioso de aquella generación de futbolistas. Valverde jugó seis temporadas en el Athletic, pero tiene una espinita clavada. «Mi ilusión era jugar un partido europeo con el Athletic», confiesa.

«Y solo pude jugar el primero», contra el Anorthosis chipriota y para colmo como una inesperada derrota por 2-0 remontada en la vuelta.El partido de vuelta no se lo perdió. «A San Mamés pude ir con las muletas. El ambiente fue extraordinario», ha recordado.