El Euromillones del martes: resultados del 4 de noviembre

La noche europea en Newcastle que Valverde vivió con muletas

El entrenador rojiblanco recuerda que se perdió la eliminatoria de 1994 contra los ingleses por una operación de tobillo

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Newcastle

Martes, 4 de noviembre 2025, 21:36

Comenta

Ernesto Valverde recuerda con nitidez aquella noche de 1994 en la que el Athletic visitó St. James' Park en su hasta el momento único partido ... oficial en este mítico estadio. El equipo rojiblanco cayó 3-2 en la ida de la segunda eliminatoria de Copa de la UEFA. Remontó en la vuelta con el 1-0 de Ziganda.

