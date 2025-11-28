El niño mexicano que ha cruzado el océano para conocer a los jugadores del Athletic 'El Chiringuito' da voz a Asier, un crío que es athleticzale gracias a su padre, natural de Gipuzkoa

Asier Herrero Romero es un niño mexicano que ha llegado a Bilbao con el objetivo de conocer en persona a los jugadores del Athletic. Y este viernes lo ha conseguido en Lezama. 'El Chiringuito' ha dado a conocer la historia de este joven aficionado, athleticzale confeso, que ha llegado a la capital vizcaína junto a su padre desde Ciudad de México, donde la familia reside.

La fiebre por los colores rojiblancos se la pegó su padre, natural de Gipuzkoa. «Yo soy 'giputxi' pero toda la vida he sido del Athletic... desde pequeñito», confiesa el progenitor con algo de acento mexicano. «Está como loco», dice, feliz, mientras ve a su hijo fotografiarse y saludar a los jugadores rojiblancos.

El niño se ha ido con una camiseta llena de firmas y con un álbum a rebosar de fotos para enseñar a sus amigos de México. Ante él se pararon todos. Unai Gómez, Jauregizar, Berenguer, Iñaki Williams, Yuri... Pero el crío tenía a dos jugadores en mente como sus principales objetivos: Sancet y Nico.

Ha conseguido la firma de ambos y además ha podido disfrutar de una divertida charla con el centrocampista navarro. Y es que cuando Sancet se ha enterado que la familia venía de Méxito, este le ha contado al crío que estuvo el pasado verano de vacaciones en su país y que le «gustó mucho». Al pequeño se le ha iluminado la cara, le ha dicho dijo que era su jugador favorito y Sancet le ha dado un fuerte abrazo.

Más tarde llega Nico. La estrella rojiblanca se ha sorprendido cuando Asier le ha dicho que había viajado desde México para conocerles. Nico le ha firmado la camiseta y juntos han posado para la cámara, antes de despedirse chocando el puño.