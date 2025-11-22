«No hay ninguna conclusión positiva», asume Valverde «Parecía que íbamos a ir 1-0 con todo abierto en la reanudación y ha llegado la jugada del segundo gol tras una pérdida», lamentó el técnico rojiblanco

Carlos Nieto Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:33 | Actualizado 20:44h. Comenta Compartir

Con rostro serio, Ernesto Valverde analizó la goleada encajada en el Camp Nou. «En caliente nuestro balance no puede ser muy positivo. No hay ninguna conclusión positiva», sentenció el técnico rojiblanco, que se vuelve a ir de vacío del feudo azulgrana una vez más. Ya son 18 derrotas en otros tantos partidos. «Parecía que íbamos a ir 1-0 con todo abierto en la segunda mitad y ha llegado la jugada del segundo tras una pérdida», lamentó Txingurri, en referencia al error que cometió Yuri en los últimos compases del primer tiempo, una acción que acabó en gol y que puso muy cuesta arriba el duelo ante el Barça.

Por destacar algo, Valverde dijo que hubo «momentos del partido que hemos podido empatar y es con lo que nos tenemos que quedar», aunque lamentó la baja de dos de sus futbolistas titulares para la próxima jornada, el sábado en San Mamés ante el Levante. «Perder dos jugadores tan importantes como Galarreta y Sancet en Liga nos condiciona», asumió.

El de Viandar de la Vera ya piensa en la Champions. «Intentaremos recuperarnos del esfuerzo también desde el punto de vista anímico», lanzó sobre el fundamental duelo en Praga contra el Slavia. Es la quinta fecha de la Liga de Campeones y el Athletic ya no tiene margen de error si quiere estar entre los 24 mejores.

Pitos a Nico Williams

Sobre los pitos a Nico Williams, quien fue silbado otra vez en el campo culé, Valverde expresó que el jugador navarro «ha afrontado la situación» porque «lo mejor es pedir el balón y atreverse, y yo creo que lo ha hecho. ¿El recibimiento? En los estadios se pita a los jugadores que se teme. Es una buena experiencia para él». La estrella rojiblanca fue sustituida antes de la hora de partido porque, según el técnico, todavía no está al cien por cien. «Tenemos que tener cuidado», recalcó.