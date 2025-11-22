El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Txingurri, pensativo en la banda del Camp Nou. Reuters

«No hay ninguna conclusión positiva», asume Valverde

«Parecía que íbamos a ir 1-0 con todo abierto en la reanudación y ha llegado la jugada del segundo gol tras una pérdida», lamentó el técnico rojiblanco

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:33

Comenta

Con rostro serio, Ernesto Valverde analizó la goleada encajada en el Camp Nou. «En caliente nuestro balance no puede ser muy positivo. No hay ninguna conclusión positiva», sentenció el técnico rojiblanco, que se vuelve a ir de vacío del feudo azulgrana una vez más. Ya son 18 derrotas en otros tantos partidos. «Parecía que íbamos a ir 1-0 con todo abierto en la segunda mitad y ha llegado la jugada del segundo tras una pérdida», lamentó Txingurri, en referencia al error que cometió Yuri en los últimos compases del primer tiempo, una acción que acabó en gol y que puso muy cuesta arriba el duelo ante el Barça.

Por destacar algo, Valverde dijo que hubo «momentos del partido que hemos podido empatar y es con lo que nos tenemos que quedar», aunque lamentó la baja de dos de sus futbolistas titulares para la próxima jornada, el sábado en San Mamés ante el Levante. «Perder dos jugadores tan importantes como Galarreta y Sancet en Liga nos condiciona», asumió.

El de Viandar de la Vera ya piensa en la Champions. «Intentaremos recuperarnos del esfuerzo también desde el punto de vista anímico», lanzó sobre el fundamental duelo en Praga contra el Slavia. Es la quinta fecha de la Liga de Campeones y el Athletic ya no tiene margen de error si quiere estar entre los 24 mejores.

Pitos a Nico Williams

Sobre los pitos a Nico Williams, quien fue silbado otra vez en el campo culé, Valverde expresó que el jugador navarro «ha afrontado la situación» porque «lo mejor es pedir el balón y atreverse, y yo creo que lo ha hecho. ¿El recibimiento? En los estadios se pita a los jugadores que se teme. Es una buena experiencia para él». La estrella rojiblanca fue sustituida antes de la hora de partido porque, según el técnico, todavía no está al cien por cien. «Tenemos que tener cuidado», recalcó.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  2. 2

    Los okupas del piso turístico de Lekeitio abandonan la casa y la dejan destrozada
  3. 3 Los padres de la niña fallecida dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  4. 4

    Tres familias pierden su casa en Erandio desahuciados por una hipoteca «abusiva»
  5. 5

    El pueblo medieval que ilumina la Navidad
  6. 6

    Localizan sin vida el cuerpo del pastor desaparecido en Urbia
  7. 7 La Lotería Nacional del sábado deja un pellizco en esta localidad vizcaína: comprobar resultados del 22 de noviembre
  8. 8

    Un hombre muere tras una fuga de gas en Gorliz
  9. 9 Anasagasti atiza a los líderes del PNV: admite no tener «muy buena relación» con Esteban y acusa a Pradales «de no conocer el partido»
  10. 10 Bizkaiko Tortilla Kopa, los cuatro mejores pintxos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «No hay ninguna conclusión positiva», asume Valverde

«No hay ninguna conclusión positiva», asume Valverde