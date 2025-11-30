Nico Williams sorprende con unas gafas 'retro' similares a las de Pedro Sánchez El jugador del Athletic aparece con un modelo de pasta gruesa poco convencional para su estilo urbano

J. G. Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:48 Comenta Compartir

Las gafas de montura gruesa, claramente inspiradas en los años ochenta, siempre han sido un accesorio que divide opiniones. Y si hace unas semanas Pedro Sánchez acaparaba titulares por llevar unas de este estilo en una comparecencia pública, este domingo ha sido Nico Williams quien ha vuelto a ponerlas de moda. El futbolista del Athletic ha sorprendido a sus seguidores con un modelo de pasta color azul, de marcado estilo 'retro', publicando una imagen en sus stories de Instagram que ha captado rápidamente la atención de los usuarios.

La comparación es inevitable. Las gafas de Nico recuerda a las que utilizó el presidente en agosto durante la comisión del caso Koldo en el Senado. Un estilo poco convencional que, tanto en el caso del político como del deportista, es inusual. Precisamente esa audacia, es lo que ha provocado que ambos se conviertan en referentes de estilo, cada uno en su ámbito.

A lo largo de los últimos años, el futbolista ha cultivado una imagen personal única, destacándose tanto en el campo como fuera de él por su estética urbana y su personalidad auténtica. Sus cortes de pelo, su ropa y, ahora, sus accesorios, son seguidos y comentados por cientos de jóvenes. Con esta última publicación, Williams no solo se muestra fiel a su esencia, sino que también da un paso hacia un look más serio y sofisticado, un giro que ha sorprendido a muchos de sus seguidores.

Este toque más intelectual aparece unos días después de entrevista en la revista GQ Spain, que dio de qué hablar por su discurso sobre Bilbao y la importancia de «mantenerse fiel a uno mismo». «Lo importante es ser auténtico», afirma el jugador, un mensaje que también se refleja en su elección de accesorios y su estilo personal.