Nico Williams, sobre su regreso: «Pronto, pronto»

El extremo rojiblanco se lesionó durante el encuentro con la selección ante Turquía

Bruno Vergara

Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:11

El pasado 7 de septiembre, Nico Williams se lesionó en la exhibición de España contra Turquía (0-6). En un principio se dijo que el extremo del Athletic, que padece un problema «muscular moderado», estaría tres semanas de baja. Sin embargo, parece que los plazos se alargan. Este jueves, a su salida de las instalaciones de Lezama se le ha preguntado por su evolución. «Ahí vamos», ha señalado. Sobre su vuelta a los terrenos de juego ha afirmado que será «pronto», según han recogido los micrófonos de 'El Chiringuito'.

El Athletic confiaba en recuperar a su estrella lo antes posible y disfrutar de su fútbol en los primeros días de octubre, aunque sin correr ningún tipo de riesgos que impliquen el peligro de una recaída. Como suele ser habitual en estos casos, el club no quiso avanzar los plazos de recuperación y se limitó a decir que el futbolista «queda pendiente de evolución». Los médicos rojiblancos trabajan ya en la rehabilitación de un jugador clave en el esquema de Valverde.

Por el momento, el pequeño de los Williams se ha perdido cuatro partidos. Contra el Alavés, que perdió por la mínima en San Mamés; el debut de la Champions en casa contra el Arsenal (0-2); contra el Valencia en Mestalla (2-0) y un empate ante el Girona en San Mamés.

