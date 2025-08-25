Nico Williams, sincero tras ganar el MVP: «No me lo merecía mucho»

Por segunda jornada consecutiva Nico Williams se llevó el galardón del MVP que asignan las televisiones que retransmiten por votación entre los cuatro candidatos que ... proponen a los espectadores. Ante el Sevilla (un gol y dos asistencias) nadie dudó de que fue el mejor rojiblanco. Frente al Rayo volvió a ser distinguido con ese reconocimiento.

En un alarde de sinceridad, el extremo dijo que no era justo. «¿Segundo MVP? Muy contento, aunque creo que hoy no me lo merecía mucho», admitió.

Nico dijo estar muy satisfecho porque el Athletic sacó adelante un partido muy complicado y en el que no fue brillante. «Muy contento por estos tres puntos. Ha sido un partido muy difícil. Queríamos hacer las cosas bien, pero no siempre salen como queremos. Lo importante es ganar y sumar».

Al extremo se le iluminó la sonrisa cuando le preguntaron a pie de campo por el sorteo del jueves en la Liga de Campeones. «Tenemos una ilusión muy grande, Es un premio a la pasada campaña. hay que seguir remando. Ojalá lleguen pronto los partidos de Champions porque son un premio a la pasada campaña», dijo