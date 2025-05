Nico Williams se moja sobre el enganchón de Bruno Fernandes con un periodista del Athletic por el arbitraje El extremo rojiblanco señala que «vamos a ir 'a lo bajini'» a Old Trafford y «sin entrar en polémicas» para buscar la remontada ante el Manchester United

Gabriel Cuesta Sábado, 3 de mayo 2025, 11:30

El resoplido que Nico Williams hace justo antes de contestar deja clara su postura antes de decir nada. Preguntado por las declaraciones de Bruno Fernandes, estrella del Manchester United que protagonizó un enganchón con un periodista por el arbitraje en San Mamés, el extremo rojiblanco evitó entrar al trapo. «Ya vi lo que dijo... Al final, cada uno es libre de pensar lo que quiera. Nosotros vamos a ir 'a lo bajini' como siempre, sin entrar en polémicas... y que gane el mejor». Así zanjaba el asunto en declaraciones a DAZN. Sin utilizar palabras duras, pero dejando claro su disconformidad con su rival.

Fernandes, fue el verdugo del Athletic este jueves al firmar dos de los tres goles de los 'red devils', anotó el polémico penalti que costó la expulsión de Vivián y también metió el tercer tanto. Como jugador más destacado del encuentro, atendió a los medios al término del partido. Ahí chocó con un periodista de 'El Chiringuito' que le preguntó su opinión sobre el arbitraje. El centrocampista se ríe y contesta con cierta mala leche en perfecto castellano. «¿Tú crees que no era penalti?».

El comunicador contesta: «Yo creo que podría ser penalti, pero no, no era roja». A la estrella de los 'red devils' se le ve molesta . «¿Te sabes las reglas? Te lo explico», apuntala el internacional luso. Y continúa: «Si intenta con los pies, hacer un 'tackle' -una entrada- es amarilla. Cuando empuja o hace con las manos tiene que ser roja».

El periodista también pregunta por otras acciones dentro de esa jugada polémica, como el agarrón a Galarreta momentos antes de la pena máxima o la mano de Garnacho. «No lo vi. Pero también creo que hay un penalti sobre Garnacho que no lo pitan. Hablar del árbitro es una costumbre que hay mucho en España y Portugal. Como yo estoy en Inglaterra, mi mente ya cambió hace mucho tiempo y no lo voy a hacer. Los árbitros son como nosotros, se equivocan, no creo que se hayan equivocado hoy», valoró sobre una actuación arbitral que incendio San Mamés.

«Nos podemos equivocar»

Sobre el resultado, Nico reconoció que «no es una situación agradable para nadie». «Sabemos lo que es el Athletic. Nos podemos equivocar». También recordó que el derbi vasco ante la Real de este fin de semana es «un partido súper importante para mantener la distancia con el Villarrealpara la plaza por la Champions». Sobre disputar la Liga de Campeones con la rojiblanca, el pequeño de los Williams admitió que «vivir jugar la Champions con el Athletic sería increíble. Ojalá pueda darse la circunstancia, pero queda mucho trabajo para sellar la cuarta plaza».