Nico Williams se da a conocer a Europa: «Me llamaban Samuel Eto'o en el barrio»

Marina León Jueves, 6 de marzo 2025, 13:38

«Ganar la Europa League, un título europeo, con el Athletic sería increíble. Deseamos estar ahí». Nico Williams se muestra optimista y repasa su trayectoria horas antes del partido en el Olímpico de Roma. El Athletic juega este jueves (21.00 horas) la ida de octavos de la Europa League en un estadio en el que cosecharon un empate en la primera fase hace casi seis meses.

El jugador rojiblanco, que espera «disfrutar como un niño» en el encuentro en la capital transalpina, recuerda en una entrevista para la UEFA sus primeros pasos con el balón. «Siempre tenía un balón a mis pies, hasta que llegaba al colegio. El fútbol me hacía súper feliz», cuenta. «Solía jugar con mi hermano y sus amigos y me llamaban Samuel Eto'o en el barrio. Me regalaron una camiseta y todo», rememora. Para Iñaki, siempre tiene palabras de cariño y agradecimiento. «Más que un hermano ha sido un padre. Lo es todo», afirma mientras sostiene entre las manos una fotos de ambos cuando eran pequeños.

Aunque el día en el que el Athletic se fijó en él fue uno de los mejores de su vida. «Es cierto que desde que llegué a Lezama he sentido esa presión de ser el hermano de Iñaki, de llegar al equipo y demostrar que los dos hermanos somos capaces de jugar en Primera División», indica.

Otro recuerdo imborrable para el pequeño de los Williams es su debut en San Mamés. «Salí supernervioso. Mi hermano todavía estaba calentando y pregunté si de verdad me habían llamado a mí, porque no me lo podía creer. Era un momento con el que siempre había soñado. El llegar a casa y ver a mi madre llorando... Eso no se paga con nada», añade. Volviendo al presente, el delantero navarro afirma que desea con todas sus fuerzas «una final en casa» y volver a ver «San Mamés lleno».