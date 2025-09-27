Nico Williams, muy cerca de volver: «Está en la fase final de la recuperación»

Nico Williams ha sido una baja muy importante para el Athletic. Jugó los tres primeros partidos, que se ganaron, pero se ha perdido los cuatro ... siguientes por una lesión el 7 de septiembre con la selección de España. Durante su ausencia, el balance ha sido de tres derrotas y un empate.

Sufrió en Turquía una lesión muscular moderada en la musculatura aductora izquierda. La previsión hablaba de un mínimo de tres semanas de baja, plazo que se ha cumplido, y un máximo de seis.

Está cerca de volver. Ernesto Valverde ya dijo que ha realizado parte de alguno de los últimos entrenamientos con el primer equipo. Mikel González, el director de Fútbol del Athletic, ha dado más detalles antes del duelo ante el Villarreal. «Está en la fase final de la recuperación», ha indicado.

González ha añadido que en la práctica del viernes «gran parte lo pudo hacer con el equipo y esta misma mañana ha trabajado con los readaptadores». El ejecutivo rojiblanco ha añadido que «es un jugador fundamental al que queremos ver pronto, pero con cautela». ¿Estará en Dortmund o el sábado que viene ante el Mallorca? «Vamos a ver. Sigue su plan individual y somos positivos», ha indicado.