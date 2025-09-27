El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Nico se ejercita en Lezama. E. C.

Nico Williams, muy cerca de volver: «Está en la fase final de la recuperación»

«Le queremos ver pronto, pero con cautela», dice Mikel González al ser cuestionado si reaparecerá en Dortmund

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Villarreal

Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:03

Nico Williams ha sido una baja muy importante para el Athletic. Jugó los tres primeros partidos, que se ganaron, pero se ha perdido los cuatro ... siguientes por una lesión el 7 de septiembre con la selección de España. Durante su ausencia, el balance ha sido de tres derrotas y un empate.

