El 'no' de Nico Williams al Barça aún escuece a la bancada culé de 'El chiringuito': «Para ser top no puedes jugar en el Athletic»

Un mes después de la renovación del extremo rojiblanco, los tertulianos del programa de Pedrerol continúan con el debate de lo que fue el culebrón de principios del verano

A.M.

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:53

'El Chiringuito' de Josep Pedrerol ha regresado con temas pendientes de las vacaciones del verano. Anoche recuperaron el debate sobre si Nico Williams hizo bien o no en renovar con el Athletic y rechazar la oferta del Barça. Lo hicieron bajo el título «¿es Nico Williams top mundial?» y Cristóbal Soria, tertuliano de la bancada culé, respondió de manera rotunda: «Para ser top no puedes jugar en el Athletic».

El argumento de Soria es que «hay tres equipos» (Real Madrid, Barça y Atlético) «tres o cuatro escalones por encima» del resto. Y además del Athletic mencionó al Sevilla, del que dice ser aficionado, y al Betis. «Que no se me moleste nadie pero los aficionados del Athletic me tienen que entender, aunque para ellos su club es lo más importante. Pero hay tres equipos por encima», recalcó.

A la discusión se sumó Tomás Roncero, que últimamente le ha dado por defender al Athletic como si fuese su Real Madrid. «Depende, depende...», le reprochó. Para el periodista madrileño, Nico es top mundial porque «en la selección española es el mejor junto a Lamine Yamal».

En esa misma línea se posicionó Fran Garrido, que se llevó el aplauso generalizado de los tertulianos cuando le reprochó a uno de ellos si pensaba que LaLiga giraba únicamente en torno «a los jugadores de Madrid y Barça». «Que es un campeón de Europa con su selección, que va a jugar un Mundial, que ha sido campeón de la Copa con su club, que va a jugar Champions...», argumentó.

Ya a comienzos de la semana, los tertulianos de 'El Chiringuito' se animaron a lanzar sus predicciones y el Athletic no quedó bien parado en muchas de ellas. Prácticamente todas ellas procedían de la bancada culé. Muchos lo vieron como el equipo «decepción» de la temporada a excepción de Cristóbal Soria, que apostó a que sería el club «revelación». Otro que se mojó a favor de los rojiblancos fue Tomás Roncero. El madrileño apostó por el Athletic como campeón de Copa.

