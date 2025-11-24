Nico Williams ataca a un tiktoker madridista que criticó la actuación de Simón en el Camp Nou El aficionado blanco culpa al portero del Athletic de «los dos primeros goles del Barcelona»

A.M. Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

Nico Williams ha salido en defensa de su compañero Unai Simón tras su discutida actuación el pasado sábado en el Camp Nou. Y lo ha hecho a través de un comentario en el perfil de un tiktoker, que dice ser madridista. Este usuario aseguró que Simón tiene «responsabilidad» en los dos primeros goles del Barça y defendió que Joan García debe ser el portero titular de la selección española. Ante tales afirmaciones, Nico le escribió un contundente «acuéstate», que después borró.

En el vídeo, adjunto a la información, este tiktoker reflexionaba sobre quién debería ser el titular de La Roja a pocos meses de la disputa del Mundial. «Yo llevo diciendo muchísimo tiempo que el punto más bajo de España es la portería, que es Unai Simón. Y no es sorpresa», aseguraba antes de atizarle por su actuación en Barcelona.

«Los dos primeros goles del Barça son responsabilidad suya. Sobre todo el primero de Lewandowski, que no llevaba ni potencia. Unai Simón se la traga», afirmó antes de mencionar que «el Bilbao jugó pésimo» y la victoria del Barcelona «es merecida».

Antes de terminar su reflexión, el joven dejaba claro que a pesar de su madridismo «el portero titular de la selección española, por delante de Unai Simón, debería ser Joan García».

El debate de la portería en la selección lleva abierto muchos meses. Concretamente desde que Joan García firmó por el Barça el pasado verano. A pesar de su gran temporada pasada en las filas del Espanyol, el guardameta nunca entró en los planes de Luis de la Fuente. Por ahora, a pesar de la presión popular -especialmente desde Cataluña-, el técnico se mantiene firme en sus ideas y Simón, Raya y Remiro son sus tres porteros. El rojiblanco, capitán de La Roja en el último parón internacional, parte como claro favorito para ser el titular en el Mundial.