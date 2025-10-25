Nico y Sancet, las estrellas del ataque rojiblanco no brillan

El Athletic atraviesa una temporada decepcionante en la que sus principales figuras ofensivas, Oihan Sancet y Nico Williams, no están al nivel que los convirtió ... en referencias ofensivas en la Liga. Ambos están muy lejos de su juego vertical y descarado al que habían acostumbrado a sus seguidores.

Viven una campaña marcada por las lesiones, la irregularidad y la falta de gol. Apenas llevan una diana cada uno. Y es algo que el Athletic nota porque si ellos están bien el equipo vuela. El conjunto de Ernesto Valverde vive de la presión alta y las transiciones rápidas, pero necesita que sus jugadores claves arriba se conviertan en diferenciales. Con Iñaki Williams lesionado para al menos un par de meses, Sancet y Nico quedan como principales referencias ofensivas. Y sus números hasta el momento son cortos en función de su potencial. Nico lleva un gol y dos asistencias por apenas un tanto Sancet.

El Getafe volvió a ser un muro pese a que esta vez no necesitó encerrarse. El entrenador de los madrileños se felicitó porque su equipo sacó adelante el plan que trabajó durante la semana para desactivar por completo a las estrellas rojiblancas.

«Sabíamos que Sancet es un grandísimo jugador, que se mueve muy bien a las espaldas de los mediocentros», comentó en la sala de Prensa. «Durante la semana trabajamos para que no tuviera espacios, que no pudieran filtrar, que no recibiera en esas zonas», añadió.

El Athletic se ha acostumbrado a hacer daño por dentro con la movilidad y los giros de Sancet. Pero esta vez se vio asfixiado. Los medios del Getafe cerraron líneas, y cada intento de progresar por el carril central terminaba en recuperación de los azulones.

Sus números son muy cortos. Apenas dos remates, otros tantos remates en el área rival y ninguno de sus dos pases largos con llegada a buen destino. Hubo un detalle revelador. Valverde tenía previsto dar entrada a Paredes justo cuando llegó el 0-1 del Getafe. El entrenador rectificó con el gol en contra y sacó a Izeta, el jugador de campo con menos minutos, por una de sus figuras, Sancet, con la imperiosa necesidad de ganar.

Con Nico, Bordalás también tenía un plan. «Es un grandísimo jugador, un futbolista de nivel altísimo e internacional. Ha habido muchas ayudas, tanto de Juan Iglesias como de Kiko Femenía, y no ha estado cómodo. Las ayudas han sido constantes. El equipo ha sido muy generoso en el esfuerzo».

Aportación escasa

El extremo apenas apareció. Firmó un único remate y solo sacó adelante dos de los seis regates que intentó. Su aportación fue tan escasa que ni siquiera recibió una falta de los defensas madrileños. En el partido ante el Qarabag quedó la sensación de que se escucharon unos pocos silbidos en las gradas contra él. Desde luego, cuando fue sustituido lo hizo sin la habitual ovación clamorosa a la que está acostumbrado últimamente. Esta vez no se escuchó ningún reproche, pero su partido estuvo lejos de su nivel. Es evidente que la última lesión le ha pasado factura y que necesita tiempo.

Valverde no quiso poner el foco en los dos delanteros. «Han estado tiempo lesionados y se supone que tienen que coger ir cogiendo la forma poco a poco. De la misma manera que les pedimos que nos generen, también nosotros tenemos que tener en cuenta que el juego de ataque es una responsabilidad de todos», les excusó.