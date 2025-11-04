Nico, Sancet y Yuri, bajas para el partido contra el Newcastle

Nico Williams, Sancet y Yuri no estarán este miércoles en el St. James' Park. El extremo se ha caído de la convocatoria de Ernesto Valverde ... por una pubalgia que le está generando numerosos problemas en lo que va de temporada, según ha informado el club poco después de conocerse la lista de los 23 llamados a filas para medirse al Newcastle en el marco de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions. El menor de los hermanos fue suplente en el derbi de Anoeta, donde saltó al campo en la segunda parte, y tres días después se supo que no formará parte de la expedición rojiblanca, que buscará un triunfo vital en Inglaterra. Una ausencia muy sensible en el esquema de Txingurri, quien tampoco podrá contar con los lesionados Iñaki Williams, Maroan, Prados y Egiluz y los propios Yuri y Sancet, además del sancionado por dopaje Yeray.

El parte médico emitido por Ibaigane este martes sobre los problemas que sufren los tres grandes ausentes en la convocatoria ante el Newcastle apuntan a que Berchiche padece una sobrecarga muscular, mientras que Sancet sufre una lesión leve-moderada en bíceps femoral de su pierna izquierda. Nico lleva tiempo con problemas físicos que penalizan su rendimiento. El rojiblanco ya sufrió una pubalgia en la recta final de la pasada campaña que le hizo perderse varios partidos importantes, entre ellos la vuelta de la semifinal de la Europa League ante el Manchester United en Old Trafford y disputó muchos compromisos con dolor. Esas molestias llevaron a los servicios médicos del Athletic a plantearse incluso la posibilidad de una intervención quirúrgica para solucionar definitivamente el problema. Sin embargo, el tratamiento preventivo y el hecho de poder descansar durante todo el verano permitieron al jugador esquivar el quirófano. De momento. Porque esta posibilidad vuelve a estar encima de la mesa y planea sobre Nico Williams.

«Existe un antecedente de pubalgia y eso nos obliga a tomar medidas a nivel de intervenciones. La fuerza del fútbol para lesionar jugadores a veces es superior a las posibilidades que tenemos para evitarlas. Y este caso es una situación de riesgo en la que vamos a actuar para evitarla, teniendo en cuenta que afrontamos una temporada muy exigente», aseguró el jefe de los servicios médicos del Athletic, Josean Lekue, en la habitual rueda de prensa de inicio de pretemporada el pasado mes de julio en Lezama. Un par de meses después, concretamente el 7 de septiembre, Nico se lesionó en un partido de España frente a Turquía. Se retiró con molestias en el aductor izquierdo y las pruebas médicas detectaron un problema «muscular moderado». Se perdió seis partidos con el Athletic y regresó a comienzos de octubre ante el Mallorca.

Malas sensaciones

Al estar de baja, el extremo se perdió los partidos internacionales contra Georgia y Bulgaria y regresó en el choque frente al Mallorca. Un partido en el que entró en la segunda parte por su hermano, quien se había lesionado. Luego participó en los encuentros frente a Elche, Qarabag, Getafe y Real Sociedad, sin transmitir en ningún momento las sensación de peligro que acompaña su fútbol. Le costaba irse de sus marcadores, la habitual verticalidad y explosividad de sus acciones perdió muchos enteros y los goles se esfumaron. De hecho, solo lleva uno en lo que va de temporada: lo marcó de penalti en la primera jornada contra el Sevilla.

No hay ninguna duda de que Nico está alejado de su mejor nivel tanto físico como futbolístico, este último consecuencia directa de los problemas que lleva arrastrando desde hace meses. Ahora se ha caído de la convocatoria para el Newcastle y habrá que ver si estará el domingo en el choque frente al Oviedo. En cualquier caso, y en vísperas de otro parón por selecciones, el club y el futbolista deben valorar sus próximos movimientos para tratar de recuperar a un jugador diferente y diferencial.