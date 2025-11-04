El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Nico, Sancet y Yuri, bajas para el partido contra el Newcastle

Los tres sufren problemas físicos que les impedirán disputar mañana el cuarto partido de Champions

Robert Basic

Robert Basic

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:22

Comenta

Nico Williams, Sancet y Yuri no estarán este miércoles en el St. James' Park. El extremo se ha caído de la convocatoria de Ernesto Valverde ... por una pubalgia que le está generando numerosos problemas en lo que va de temporada, según ha informado el club poco después de conocerse la lista de los 23 llamados a filas para medirse al Newcastle en el marco de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions. El menor de los hermanos fue suplente en el derbi de Anoeta, donde saltó al campo en la segunda parte, y tres días después se supo que no formará parte de la expedición rojiblanca, que buscará un triunfo vital en Inglaterra. Una ausencia muy sensible en el esquema de Txingurri, quien tampoco podrá contar con los lesionados Iñaki Williams, Maroan, Prados y Egiluz y los propios Yuri y Sancet, además del sancionado por dopaje Yeray.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 Muere un motorista en un accidente de tráfico en Lemoiz
  3. 3

    Detenidos dos mujeres y un hombre por un apuñalamiento en Bilbao
  4. 4

    El primer jugador español del Newcastle: «El Athletic allí es de los más respetados»
  5. 5

    «La pequeña no respiraba y le colgaban las manos y las piernas»
  6. 6

    Da a luz en el andén del metro en San Ignacio: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  7. 7

    El milagro del único superviviente del accidente de Air India que se convirtió en tragedia: «Mi familia está rota»
  8. 8 Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  9. 9

    La plantilla de Petronor rechaza el acuerdo por el cambio de vestuarios y decidirá el juez
  10. 10

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Nico, Sancet y Yuri, bajas para el partido contra el Newcastle

Nico, Sancet y Yuri, bajas para el partido contra el Newcastle