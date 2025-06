Nico medita su futuro en medio de la ofensiva del Barça: «Vamos a fichar a uno que ilusiona mucho»

Javier Ortiz de Lazcano Bilbao Jueves, 19 de junio 2025, 02:24 Comenta Compartir

Un año después de intentarlo sin éxito, el Barcelona ha reemprendido su ofensiva para fichar a Nico Williams. La batalla genera un tremendo ruido por el lado del club catalán, que utiliza la estrategia de constantes filtraciones y manifestaciones para presionar al jugador y a su club. Mientras ve como su oponente aprieta cada vez más, el Athletic guarda un silencio sepulcral y confía en no ser doblegado.

De hecho, las fuentes de toda solvencia consultadas por EL CORREO mantienen que el jugador no ha tomado aún una decisión sobre su futuro ni desde luego tiene nada firmado con nadie. No lo tiene fácil porque se trata de una decisión de enorme impacto social y personal. Si se va al Barça, en Bilbao su imagen podría quedar tocada y además aquí quedaría su hermano como capitán y su madre como embajadora del club.

El Athletic confía en que suceda lo mismo de la pasada campaña. Rechazó hace doce meses la oferta del club catalán y de otras escuadras europeas con condiciones económicas muy importantes para quedarse. Pero eso sí, en su primera intervención ante los medios avisó hasta en tres ocasiones que lo hacía por un año más.

El Barcelona está lanzado a por Nico. Su agente, Félix Tainta, se entrevistó recientemente con Deco, director deportivo del Barcelona, cita que el agente niega pese a que ambos fueron sorprendidos en la recepción de un hotel por un periodista de 'Sport'.

Deco fue visto ayer junto a su ayudante Bojan Krkic en el aeropuerto de Barcelona. Desde el club azulgrana se deslizó que se dirigió a Ibiza, isla en la que se encuentra Nico de vacaciones. También es verdad que allí está ahora también buena parte de la plantilla catalana y su entrenador, Hansi Flick, el gran valedor del fichaje del rojiblanco.

El Barcelona tiene que convencer a Nico de que le puede inscribir desde el primer momento de la temporada, algo que no logró el pasado año. Aquí aparecen las principales dificultades.

El Barça no tiene en este momento capacidad económica para depositar a tocateja los 58 millones de su cláusula (no hay IVA porque se considera una indemnización). Los blaugrana necesitan traspasar futbolistas para ganar liquidez. Desean dar salida a Ter Stegen (se niega a salir), Ansu Fati, Christensen y Araujo. Incluso a Gavi si llegara una buena propuesta por él.

El club catalán mantiene que su regreso a la norma del 1+1 para fichajes es inmediata. Pero el propio Javier Tebas, presidente de LaLiga, le urgió el martes a vender jugadores para volver a ella. «Para inscribir jugadores tiene que hacer cosas. No muchas, eso sí».

El Barcelona trabaja en estos casos como un reloj. Cada día hay filtraciones o manifestaciones. Ayer le tocó el turno al propio Laporta, quien insistió en que está en la norma 1+1 y lanzó un anunció inquietante para los rojiblancos. «Estamos a punto de hacer un fichaje inminente y seguramente podremos fichar a otro jugador que nos ilusiona mucho», dijo el presidente azulgrana ante el Senado del club catalán dejando la sensación de que se prepara para el asalto final sobre Nico.

Polvareda en Bilbao

El 'caso Nico' genera una enorme polvareda en Bilbao. El jugador no es tan ingenuo como para no saber que no hay peor destino para la gente del Athletic que el Barcelona. Se nota que el sentimiento antiazulgrana crece día a día entre los hinchas rojiblancos, que dedicaron una sonora pitada a los catalanes cuando los rojiblancos les hicieron pasillo por la Liga en San Mamés.

Las relaciones entre los dos clubes están rotas después de una serie de enormes encontronazos, entre ellos las maniobras del Barcelona para llevarse a Nico. «Todos fichamos jugadores y es normal, pero creo que hay que hacerlo con respeto y guardando un estilo», censuró Jon Uriarte.

En su última comparecencia ante los medios el presidente rojiblanco esperaba una pregunta sobre las críticas de Enric Masip, consejero de Laporta, a costa del trato en el palco de San Mamés en el último partido de Liga. En cuanto recibió la cuestión, cargó con todo contra el Barcelona, a quien lanzó gruesos reproches. «Hemos oído hablar de pagos a Negreira y la afición no sabe si es real o no o si habrá consecuencias. Luego se habla de problemas para inscribir jugadores, de las palancas, de la autorización de un organismo político para las inscripciones... Son temas a los que no estamos acostumbrados».

A la hora de tomar su decisión Nico tendrá que valorar la oferta del Athletic, no presentada de manera formal, pero que pretende convertirle en el mejor pagado del equipo. En caso de irse, desea una salida elegante y sin estridencias.