Nico cumple el sueño de Óscar, el niño de Elche que se llevó su camiseta: «¿Qué haces para ser tan bueno?» El pequeño tiene a la estrella rojiblanca en un pedestal y el fin de semana tuvo la oportunidad de conocerle en el hotel de concentración del Athletic

A.M. Martes, 21 de octubre 2025, 08:42 Comenta Compartir

Una de las imágenes que dejó el partido del Athletic en Elche fue cuando Nico se acercó a un sector de la grada del Martínez Valero y le regaló su camiseta a un niño que vestía la elástica de la selección española con el 17 del pequeño de los Williams a la espalda. Ambos se fundieron en un abrazo y la grada agradeció el gesto del rojiblanco con una fuerte ovación.

Mediaset cuenta su historia. El pequeño se llama Óscar y ya intentó conocer a su ídolo hace diez días cuando la selección española disputó su partido ante Georgia en Elche. La familia tenía entradas pero el '10' rojiblanco causó baja por lesión. Nico se enteró de la situación y emplazó a Óscar y a sus padres para este pasado fin de semana.

El primer encuentro se produjo en el hotel de concentración, horas antes del que se vio el domingo en las gradas de Elche. Allí los dos protagonistas se fundieron en un abrazo muy emotivo. «¿Me das un abrazo?», le dijo Nico. Él, al principio vergonzoso, abrazó con fuerza a su ídolo. «¿Qué haces para ser tan bueno?», le preguntó Óscar inocentemente.

🥰 Y al final Nico Williams cumplió su promesa



El pequeño Óscar pudo hacer su sueño realidad al conocer a su ídolo en persona. Y ahí no quedó la cosa, también se llevó la camiseta del jugador del Athletic tras el partido en Elche.



Nos encantan las historias con final feliz,… pic.twitter.com/FHe1kGDQlY — ElDesmarque (@eldesmarque) October 20, 2025

Nico se lo pasó en grande con Óscar y tras unos minutos de charla le firmó la camiseta de la selección y le regaló una suya del Athletic. «La verdad que Nico ha sido muy cercano, se ha comportado de diez», relataba el padre a 'El Desmarque'.

El gusto por Nico tiene su origen en su abuela. Ella le ponía gomas en el pelo y le hacía trenzas. El 'look' de la estrella rojiblanca le recuerda a su abuela y ese es uno de los motivos por los que empezó a seguir a Nico. Se convirtió en su ídolo y este fin de semana ha cumplido el sueño de conocerle. Llega a tal su obsesión por el '10' del Athletic que cuando juega con su padre a los cromos de la Liga, él siempre se pide a Nico y su padre a Iñaki.