La NFL también llega a San Mamés

El domingo se cumplirán dos semanas del histórico partido de la NFL que el Bernabéu acogió con los Miami Dolphins y los Washington Commanders de protagonistas. Lejos de ser una meta alcanzada, la irrupción de la liga estadounidense de fútbol americano en el mercado español no ha hecho más que comenzar. Mientras se contempla la posibilidad de que la competición regrese en 2026, en un estadio por concretar, este jueves ha sido el turno de San Mamés. 400 aficionados –aforo que el Athletic amplió ante la alta demanda– a este deporte vibran desde las 19 horas con la retransmisión de dos encuentros: Detroit Lions-Green Bay Packers y Dallas Cowboys-Kansas City Chiefs, este último a partir de las diez y media de la noche.

Ampliar El jugador del Athletic Aitor Paredes ejerció de embajador. Ignacio Pérez

El evento, además de «formar parte de la estrategia de internacionalización del Athletic», según el club rojiblanco, sirvió para pulsar la pasión vizcaína con la NFL, la competición anual con mayor valor de mercado y derechos televisivos más elevados del mundo. «Es un evento único que esperamos se repita a menudo», contó a EL CORREO Jorge Chaparro, el último fichaje de los Coyotes de Santurtzi, uno de los dos equipos vizcaínos de fútbol americano. «Y por qué no, jugar nosotros también en San Mamés algún día», ambicionó el jugador de la franquicia naranja. También se hizo notar el azul y blanco de los Bilbao Akerrak, así como una amalgama de colores de decenas de equipos de la NFL. Entre los asistentes también destacó la intervención en euskera del japonés Masami Murakami, presidente de la peña del Athletic en Tokio Tokiotarrak.

Como buena 'americanada', la velada tuvo el nombre anglosajón de 'Watch Party' y la elección de la misma no fue casual. Coincidió con el Día de Acción de Gracias, donde al otro lado del charco se cena pavo y se disfruta en familia del fútbol americano, al que allí llaman directamente fútbol. Detroit y Dallas siempre juegan de local en esta jornada y adelantan sus partidos para favorecer que vayan niños, una situación de la que Europa saca rédito por la diferencia horaria.

Aitor Paredes, embajador

Entre pintxo-pote, juegos, sorteos de productos y música, la noche, que se alargó hasta más allá de la una de la madrugada, estuvo amenizada por el humorista Julen Axpe, conocido por ser la voz en euskera de 'Dazn' en los partidos del Athletic, y el periodista experto en NFL Javier Gómez, conductor del podcast 100 Yardas. Además, el show contó con un embajador de lujo: Aitor Paredes, además del 'Chopo' Iribar.

El central rojiblanco es un apasionado del deporte del balón ovalado. De hecho, no se perdió el desembarco triunfal de la liga en el Bernabéu y, claro, sueña con que San Mamés acoja la competición en el futuro. «Ojalá podamos ver un partido aquí», lanzó el de Arrigorriaga, que al ser cuestionado dijo sonriente que «Maroan por su increíble físico o incluso Unai Simón podrían jugar a fútbol americano».