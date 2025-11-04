El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Oskar Tabuenka posa en Deusto con la camiseta enmarcada de Marc Hottiger.

Oskar Tabuenka posa en Deusto con la camiseta enmarcada de Marc Hottiger. Jordi Alemany

«El Newcastle al que eliminamos era el equipo de moda en Europa»

Oskar Tabuenka, titular en los dos partidos, evoca la eliminatoria ganada al conjunto que en 1994 líderaba la Premier

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:23

Comenta

«Esa eliminatoria es el mejor recuerdo que tengo de mi carrera profesional». Oskar Tabuenka se emociona al evocar el único enfrentamiento en partido oficial ... que han protagonizado el Athletic y el Newcastle, que volverán a verse las caras mañana en St. James Park. Fue la segunda ronda de la Copa de la UEFA de la temporada 1994-95, saldada con una épica clasificación de los rojiblancos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2

    Da a luz en el andén del metro en San Ignacio: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  3. 3

    El primer jugador español del Newcastle: «El Athletic allí es de los más respetados»
  4. 4 Muere un motorista en un accidente de tráfico en Lemoiz
  5. 5 El bocado fresco que Pozas necesitaba
  6. 6

    Metro Bilbao encargará sus nuevos trenes a finales de este año y costarán «entre 700 y 800 millones»
  7. 7

    «La pequeña no respiraba y le colgaban las manos y las piernas»
  8. 8

    La situación de Vicinay y Tubos Reunidos complica la devolución de sus rescates a la Sepi
  9. 9 Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  10. 10

    Es imposible gestionar peor la salida de Mazón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «El Newcastle al que eliminamos era el equipo de moda en Europa»