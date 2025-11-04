«El Newcastle al que eliminamos era el equipo de moda en Europa»

«Esa eliminatoria es el mejor recuerdo que tengo de mi carrera profesional». Oskar Tabuenka se emociona al evocar el único enfrentamiento en partido oficial ... que han protagonizado el Athletic y el Newcastle, que volverán a verse las caras mañana en St. James Park. Fue la segunda ronda de la Copa de la UEFA de la temporada 1994-95, saldada con una épica clasificación de los rojiblancos.

En la ida los bilbaínos caían 3-0 en el minuto 57. «Estábamos prácticamente eliminados. Nos salió esa rabia, ese hay que dejarlo todo porque estamos muertos y ya no tenemos nada que perder», recuerda. Ziganda y Suances anotaron y trajeron la eliminatoria a San Mamés con un esperanzador 3-2.

Tabuenka (Bilbao, 54 años) jugó 118 partidos con el Athletic y anotó siete goles en ocho campañas entre 1990 y 1997.Luego militó en el Compostela, Granada y Aurrera de Vitoria, donde se retiró en 2002. Es desde hace años colaborador de EL CORREO, en donde analiza los encuentros del Athletic.

El de Otxarkoaga fue titular en los dos duelos. En Emen4 Sport, la empresa especialista en rendimiento deportivo de la que es socio fundador, muestra el recuerdo que se quedó, la camiseta del otro lateral derecho, el suizo Marc Hottiger.

Quinientos seguidores

El Athletic, dirigido por Javier Irureta, llegaba de eliminar con apuros al Anorthosis griego y viajó a Newcastle acompañado por 500 seguidores, lo que fue destacado en la previa de este periódico como una extraordinaria movilización. «Es que era una pasada, pero ahora le ponemos un '0' más a los desplazamientos». El partido levantó tanta expectación que el presidente de la Federación, Ángel Villar; y el seleccionador, Javier Clemente, acompañaron al equipo en la expedición oficial.

Todo quedó pendiente de la vuelta. «Era el líder de la Premier cuando vino a Bilbao. Era el equipo de moda en Europa». Kevin Keagan era el entrenador de una plantilla muy potente con jugadores tan reputados como el mediocentro belga Albert y los delanteros Beardsley y AndyCole. No era además el prototipo de fútbol rudo británico. «Eran jugones que tocaban, que aplicaban un sistema de juego muy parecido al del Barça de Cruyff y te hacían correr detrás del balón». El Newcastle se presentó en San Mamés con un balance que echaba para atrás: doce triunfos, dos empates y una derrota. El Athletic para colmo no pudo contar en la eliminatoria con su crack, Julen Guerrero, lesionado y que había firmado 37 goles en sus tres primeras campañas.

Fair play «No ha habido otra eliminatoria igual a nivel de hermandad entre las aficiones. Al acabar se aplaudían unos a otros»

El choque de vuelta generó una enorme cantidad de energía en Bizkaia. «Vinieron un montón de aficionados a nuestro entrenamiento anterior y llegaron 1.500 ingleses, lo que entonces era una pasada». Los hinchas locales no se conformaron con ser buenos anfitriones. «El ambiente de hermandad fue enorme, con las dos aficiones aplaudiéndose la una a la otra al final. No ha habido otra eliminatoria igual a nivel de unión entre aficiones».

Tabuenka tuvo un papel en el legendario gol de Ziganda que clasificó a los rojiblancos. Fue el primero de los cinco futbolistas de campo que tocaron la pelota. «No me acuerdo, aunque algo de calidad tenía que tener la jugada para llegar a donde llegó», bromea. La pelota finalmente llegó a Alkiza, el mejor esa noche, quien filtró un pase interior con el que Ziganda batió al polaco Srnicek. «No le pegó excesivamente bien, pero la desvió un central y engañó al portero».

Locura «No sabíamos cómo celebrarlo. Al final acabamos unos encima de otros y nos dijimos 'esto no se puede escapar'»

Fue el comienzo de la gran fiesta. «Ni Cuco ni nadie sabíamos cómo celebrarlo. Al final acabamos unos encima de otros y nos dijimos 'esto no se puede escapar'». El lehendakari José Antonio Ardanza acudió al vestuario a felicitar a la plantilla. Ni lo recuerda. Aquel vestuario era una mezcla de gritos y abrazos.

Newcastle Srnicek; Hottiger, Peacock, Howey, Beresford; Albert, Fox, Clark, Sellars, Beardsley y Andy Cole. 3 - 2 Athletic Valencia; Tabuenka (Suances, m. 68), Andrinua, Karanka, Larrazabal, Estibariz (Corino, m. 85), Vales, Garitano, Mendiguren, Alkiza y Ziganda. Goles: 1-0, m.11: Fox; 2-0, m. 35: Beardsley (penalti); 3-0, m. 57: Cole; 3-1, m. 72: Ziganda; 3-2, m. 80: Suances.

Fuera había una celebración desmedida. Hubo invasión de campo y los hinchas exigían la presencia de los jugadores. «Salimos al palco a celebrarlo con los aficionados», evoca. Y luego se fueron a festejarlo por las calles de Bilbao con los seguidores rojiblancos e ingleses.

Las anécdotas

Javier Irureta, el entrenador, era estricto con el horario de sus futbiolistas. «Era de los que nos decía 'hoy pronto en la cama'. Ese día no. Era un día especial, de esos que hay que disfrutar. Recuerdo que le dije a mi novia 'hay que salir a dar la vuelta, que la gente nos está esperando'. Y tal cual. Por donde ibas era todo una locura. Pero los jugadores tampoco hicimos barbaridades, sino que se celebró la victoria como tocaba en ese momento. El siguiente partido lo perdimos en casa (1-3 con el Espanyol)».

Entre las muchas anécdotas que dejó la histórica eliminatoria europea, Tabuenka guarda en la memoria un detalle que pocos recuerdan, pero que marcó aquella noche especial: el cambio de equipación. El Athletic jugó de azul en San Mamés.

Athletic: Valencia, Tabuenka, Andrinua, Karanka, Larrazabal, Garitano, Larrainzar (Urrutia, m. 31) Mendiguren (Cortina, m. 76), Alkiza Suances y Ziganda. 1 - 0 Newcastle: Srnicek, Hottiger, Peacock, Howey, Beresford, Albert, Lee, Fox (Jeffrey, m. 72), Sellars (Clark, m.58), Beardsley y Watson. Goles: 1-0, m. 66: Ziganda.

«Lo que más presente tengo es el tema de la equipación. Allí jugamos de rojo y blanco, como siempre, y aquí de azul. Me pareció una buena idea, sobre todo por respeto a la afición local, para que viera al equipo visitante con su indumentaria habitual. Era una norma UEFA que ya no se aplica», indica.

Tabuenka siempre ha sido un profeta del optimismo.

– ¿Pronóstico para el Newcastle-Athletic?

– Ganar sí o sí. Toca ganar. Tiene que ser. Que se repita nuestro resultado, pero el de vuelta, no el de ida.