A Muniain se le vuelve a escapar el sueño de River: la afición pide su fichaje, pero el club le cierra la puerta

Gabriel Cuesta Miércoles, 28 de mayo 2025, 09:00 | Actualizado 09:06h. Comenta Compartir

La etapa de Muniain en San Lorenzo tiene los días contados. Al menos, eso es lo que señalan todos los medios especializados de la prensa argentina. El exrojiblanco, ahora capitán del 'Ciclón', está en la rampa de salida y rescindirá su contrato para buscar nuevo destino en la ventana que se abre el 1 de junio. Y volvió a coger fuerza su posible aterrizaje en River Plate, el equipo de sus amores con permiso del Athletic. La hinchada del Monumental pide su llegada con insistencia en redes sociales, pero parece que el técnico Marcelo Gallardo le ha cerrado la puerta para una demarcación para la que ya tiene suficientes efectivos.

Según medios argentinos, se produjo una llamada informal para tantear la posibilidad del fichaje, pero nada más. El club trasladó que Gallardo tiene cubierta esa posición con jugadores como Mastantuono, Nacho Fernández, Lanzini, Matías Rojas o Pity Martínez.

Son numerosos los mensajes de aficionados de River pidiendo la llegada del de la Txantrea, sobre todo con la vista puesta en el Mundial de Clubes. También medios como la televisión TNT ha pulsado en la calle esa opinión. Un hincha rogaba a la periodista su fichaje «para el segundo tiempo». «Si no está para jugar de titular, al menos para segundo tiempo. Será bienvenido, lo quería antes de ir a San Lorenzo. Sobre todo por tema recambio. La temporada es larga y hay lesiones. Ahora puede venir tranquilamente. Iker, 'vení'». Sus amigos sobre todo exigían la incorporación de Juanfer Quintero, centrocampista del América.

Los hinchas de River piden la llegada de Juanfer Quintero y de Iker Muniain de cara al Mundial de Clubes ⚪🔴#NoEsParaTanto pic.twitter.com/YFdf0yDmwD — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 27, 2025

«Qué buen futbolista es Iker Muniain, no entiendo a los que no quieren que venga GRATIS. Y más teniendo a jugadores como Simón, Galoppo, etc en el plantel», se lamentaba un hincha de River en 'X'. Otro aseguraba que el momento de incorporarlo «es ahora». «Iker Muniain se va de San Lorenzo, es dueño de su pase y su sueño es jugar en River. Está con continuidad y no va a ser un problema adaptarse al ritmo del equipo. La plata no es problema, solo quiere ponerse la camiseta de River», remataba. Incluso más de uno especulaba con que la cuenta oficial del club seguía al futbolista navarro.

Munian ha vivido un tiempo convulso en San Lorenzo. El presidente Marcelo Moretti dimitió hace unas semanas tras verse envuelto en un escándalo al ser pillado en un vídeo recibiendo 25.000 dólares en mano por fichar a un jugador de categorías inferiores. Unas imágenes que se hacían públicas mientras la plantilla denunciaba impagos. Iker Muniain y el resto del equipo de San Lorenzo llevan «varios meses» sin cobrar. El excapitán del Athletic denunció en sus redes sociales la «profunda preocupación y malestar» de la plantilla del club argentino ante la «delicada situación» que están atravesando. El pasado fin de semana, San Lorenzo cayó en semifinales del Torneo Apertura de Argentina ante Platense por un gol de Zapiola en el minuto 72.