Multa al Barça por insultos al Athletic y Sancet y gritar «písalo, písalo» a Nico

LaLiga ha solicitado formalmente al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol y a la Comisión Antiviolencia que se multe al Barcelona ... por los cánticos insultantes dirigidos a Nico Williams, Oihan Sancet y al propio Athletic durante el partido disputado el pasado sábado, encuentro que reabrió el Camp Nou tras las obras.

El director de partido envía un informe en cada encuentro con los presuntos comportamientos violentos, racistas, xenófobos o intolerantes que detecta. La denuncia del emisario de LaLiga el sábado en el Camp Nou indica que los primeros insultos llegaron en el minuto 21 cuando «un grupo de aficionados en el Gol Sud entonó de manera coral durante unos ocho segundos 'Puta Athletic'».

En el 41 Nico Williams, que fue silbado cada vez que tocaba la pelota, cayó al suelo. El informe recoge que aficionados del mismo sector «corearon durante cinco segundos 'Písalo, písalo'».

En el minuto 53 se repitió el «'Puta Athletic'», pero no sólo en la zona de los radicales del Barcelona. El informe recoge que fue «secundado por seguidores de otras zonas del estadio».

Ampliar

Oihan Sancet fue expulsado en el 55 tras propinar una patada por detrás a Fermón. El informe detalla insultos al navarro. «Se escuchó 'Tonto, tonto' durante diez segundos». Justo en ese mismo minuto regresó el «'Puta Athletic' durante aproximadamente diez segundos, respaldado por varias zonas del estadio».

El informe indica que el Barcelona emitió mensajes por meganofía «recordando la prohibición de comportamientos violentos, xenófobos, racistas u homófobos». Eso sucedió en los minutos 53, 55 y 57.