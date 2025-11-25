El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Multa al Barça por insultos al Athletic y Sancet y gritar «písalo, písalo» a Nico

En el Camp Nou se cantó «Puta Athletic» en tres ocasiones y «tonto, tonto» tras la roja al mediopunta navarro

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:46

Comenta

LaLiga ha solicitado formalmente al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol y a la Comisión Antiviolencia que se multe al Barcelona ... por los cánticos insultantes dirigidos a Nico Williams, Oihan Sancet y al propio Athletic durante el partido disputado el pasado sábado, encuentro que reabrió el Camp Nou tras las obras.

