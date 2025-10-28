Multa al Athletic por el cántico «españoles, hijos de p...»

LaLiga ha denunciado al Athletic tras detectar cánticos ofensivos entonados por un grupo de aficionados durante el encuentro ante el Getafe del pasado sábado en ... San Mamés. En cada duelo hay un director de partido entre cuyas funciones está detectar y denunciar los insultos. En su informe recoge que en La Catedral se produjeron en dos momentos, en los minutos 14 y 93.

Según la denuncia, «entonaron de forma coral y coordinada durante unos ocho segundos el cántico 'españoles, hijos de p…'». La acusación añade que estas ofensas fueron lanzadas por «un grupo de seguidores ubicados en los sectores 105 al 110 de la grada Norte baja, junto a las pancartas 'Iñigo Cabacas' y 'Herri Harmaila'»·

El expediente destaca que los comportamientos inadecuados se limitaron exclusivamente a ese sector, mientras que el resto de los aficionados mantuvo una conducta ejemplar durante el encuentro.

El parte del director de partido añade que tras cada uno de los incidentes, el club rojiblanco emitió mensajes por megafonía y en los videomarcadores en castellano y euskera apelando al respeto y al fair play, con el mensaje: «Por favor, en aplicación del fair play, absténganse de realizar cánticos ofensivos. Apoya a tu equipo y disfruta».

El informe de la patronal derivará en una multa del Comité de Competición. Se trata de la primera que recibirá el club esta campaña. La anterior data del curso anterior. En la última jornada se escuchó en San Mamés «Puta Barça» ante el cuadro catalán. Aquellos incidentes se saldaron en una multa de 9.000 euros, la misma cantidad que puede caer ahora.