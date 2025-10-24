El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Argoitia ha fallecido este viernes.

Argoitia ha fallecido este viernes.

Muere José Mari Argoitia, autor del gol del Athletic en Anfield y que 'cambió' una regla del fuera de juego

Delantero con una gran trayectoria jugó 308 partidos y marcó 69 goles | Fue campeón de Copa, entrenador en Lezama y embajador con su inseparable Koldo Aguirre con las peñas

Jon Rivas

Jon Rivas

Viernes, 24 de octubre 2025, 16:50

Comenta

José Mari Argoitia era uno de los últimos supervivientes de aquellas delanteras que se recitaban con cinco nombres. Argoitia, Uriarte, Arieta, Clemente y Rojo fue ... la que más prosperó a finales de los años sesenta, cuando Ronnie Allen tomó el mando de las operaciones del Athletic y llevó al equipo al subcampeonato de Liga. Pero, además, el futbolista de Galdakao que acaba de fallecer a los 85 años obligó nada menos que a la International Board, a modificar, o al menos aclarar, una regla del fútbol que tenía diversas interpretaciones hasta que sucedió aquello que el 16 de enero de 1971 se conoció como el 'gol de Argoitia'.

