Muere José Antonio Latorre, autor del gol 2.000 del Athletic El delantero jugó cinco temporadas en el club rojiblanco en la década de los 60. También vistió la camiseta de la SD Indautxu

A. Mateos Viernes, 31 de octubre 2025, 12:38

El exfutbolista del Athletic José Antonio Latorre ha fallecido este viernes a los 83 años de edad en Vitoria. El delantero bilbaíno pasó a la historia del club rojiblanco como el autor del gol 2.000 de la entidad. Precisamente aquel tanto fue el último de los diez que marcó con la camiseta rojiblanca en las cinco temporadas que jugó en el Athletic.

Latorre debutó de la mano de Juan Antonio Ipiña en la victoria por 1-3 ante el Real Betis en febrero de 1961. Disputó 52 partidos entre Liga y Copa, y anotó 10 goles. El más importante de su carrera, el gol 2.000, lo marcó en el Paseo de Zorrilla, en Valladolid.

El bilbaíno jugó, además, una temporada en la SD Indautxu y terminó su carrera en el CE Sabadell FC. El Athletic, a través de un comunicado, quiere hacer llegar a toda su familia y amistades sus condolencias en estos tristes momentos y anuncia que los jugadores lucirán un brazalete negro en su honor mañana en el derbi ante la Real Sociedad.