El míster Muniain triunfa entre los aficionados de la Real Sociedad Las cámaras de 'El día después' se van a Azpeitia para presenciar el partido del Derio ante el Lagun Onak, en el que los vizcaínos cayeron derrotados por tres goles a cero

A.M. Jueves, 2 de octubre 2025, 10:59 | Actualizado 11:52h. Comenta Compartir

Las cámaras de 'El día después' se fueron el pasado fin de semana a Azpeitia, en Gipuzkoa, para 'perseguir' al que es el gran protagonista este año de la máxima división del fútbol vasco. El entrenador del Derio Iker Muniain afrontaba su cuarto partido oficial como técnico, tras su retirada el pasado verano, y visitaba uno de los campos más complicados del grupo cuarto de la Tercera RFEF. El resultado fue malo para los vizcaínos, que cayeron por tres goles a cero frene al Lagun Onak, aunque Muniain se llevó el cariño de todos los niños azpeitiarras... declarados aficionados de la Real Sociedad.

Los vecinos no tenían muy claro qué hacían las cámaras de Movistar Plus el sábado allí. «Hoy viene un entrenador famoso...», les explicaban a varios. Pero la respuesta más habitual fue un «ni idea» acompañado de muecas de incredulidad. Hasta que los reporteros de 'El día después' no llegaron a los aledaños del campo del Lagun Onak, no obtuvieron una buena respuesta. Allí todos sabían quién iba a sentarse en el banquillo rival.

«Se espera buena entrada», decía un aficionado. «¿Por Muniain?», le preguntó el reportero. «Sí, sí, claro», afirmó obviando el detalle del buen inicio del equipo azpeitiarra en la competición -marchan segundos a un punto del líder-. Pero la estrella era Iker Muniain, leyenda del Athletic Club. Y aunque prácticamente todos los entrevistados se declararon hinchas de la Real Sociedad, aún guardan recuerdos del '10' rojiblanco. «Yo recuerdo un partido que nos empató en Anoeta de falta... una que cantó Remiro. Estaba animando y dándolo todo... y nos empató», decía un jugador del Lagun Onak. Pero, las fotos para luego.

👨‍🏫 Míster Muniain.



La etapa de Iker en el CD Derio.#ElDíaDespués pic.twitter.com/EtL1eMevcL — El Día Después en Movistar Plus+ (@ElDiaDespues) October 2, 2025

Fue comenzar el partido y la afición local se metió en el ambiente. Y la verdad es que al Derio le pasaron por encima. Uno detrás de otro. Hasta llegar al 3-0 definitivo. Desde la grada valoraban al Muniain entrenador: «Ni se le oye»; «está tranquilo«, comentaban varios a los micrófonos de Movistar Plus mientras el técnico navarro se lamentaba de una ocasión fallada.

A Muniain se le torció el gesto con el primer gol de los azpeitiarras y en la grada empezó el choteo. «Está calladito... como va perdiendo... Se calla», se reía uno. «Le estamos dando paliza, así que, bien», apuntaba otro.

Pero a pesar de la derrota, Muniain se dio un baño de masas. Los niños de esta localidad guipuzcoana invadieron el césped tras la conclusión del partido y todos fueron en busca de su 'trofeo': una foto con la leyenda del Athletic. «Es una felicidad enorme que vaya a diferentes campos y la gente, o los niños en este caso, te hagan este reconocimiento», confesó el ahora entrenador a las cámaras de 'El día después'. Sobre su nuevo papel en los banquillos, Muniain aseguró que «siempre me había gustado». «Poco a poco hay que ir cogiendo experiencia», señaló.