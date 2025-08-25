Minuto de silencio en la grada de animación por un jugador palestino muerto en un bombardeo

El fondo de animación de San Mamés ha guardado un minuto de silencio en memoria del futbolista palestino Suleiman Al-Obeid, de 39 años y ... fallecido el 10 de agosto en la Franja de Gaza tras un bombardeo de las Fuerzas Armadas de Israel. Es considerado el mejor futbolista que ha dado su país.

La convocatoria ha sido secundada de forma mayoritaria en el fondo norte, pero no en el resto del estadio, en donde incluso se ha aplaudido, como es habitual, cuando el partido se ha puesto en marcha.

En la zona de los convocantes se han mostrado alrededor de veinte banderas palestinas. Una vez concluido el minuto de silencio en el fondo ham empezado a animar. Eso sí. antes lanzaron gritos en favor de Palestina.

Los convocantes se dirigieron por carta al presidente del Athletic, Jon Uriarte, para que fuera el club el que convocara el minuto de silencio. «No hemos recibido ninguna respuesta», se han quejado los organizadores del acto. «Es una total falta de respeto y educación. No nos sentimos representados por el silencio cómplice de nuestra directiva», denuncian.

Ante esta situación optaron por «invitar a todo San Mamés a ponerse en pie y realizar un minuto de silencio» según arrancara el partido. Pedían cerrar el acto con una «ovación de esperanza». Los convocantes aseguraron haber contado con el apoyo de «150 grupos, colectivos y peñas».