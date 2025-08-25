El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Luis Ángel Gómez

Minuto de silencio en la grada de animación por un jugador palestino muerto en un bombardeo

Los convocantes protestan porque el presidente Jon Uriarte no respondiera a su llamamiento para que fuera el Athletic quien lo convocara

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Lunes, 25 de agosto 2025, 19:44

El fondo de animación de San Mamés ha guardado un minuto de silencio en memoria del futbolista palestino Suleiman Al-Obeid, de 39 años y ... fallecido el 10 de agosto en la Franja de Gaza tras un bombardeo de las Fuerzas Armadas de Israel. Es considerado el mejor futbolista que ha dado su país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 42 años la actriz Verónica Echegui
  2. 2

    El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open
  3. 3

    Las obras que obligan a cerrar una docena de comercios del centro de Bilbao
  4. 4 Vandalizan la fachada del Teatro Arriaga con pintadas
  5. 5

    Cinco heridos por un incendio en Santutxu: «La silla de ruedas eléctrica empezó a arder y no podíamos apagarla»
  6. 6

    Los estrechos vínculos de Verónica Echegui con Euskadi
  7. 7 El sitio de Bilbao de toda la vida donde disfrutar de unos buenos ibéricos y mariscos
  8. 8

    Sin relevo para garantizar las pensiones: Euskadi no logra alcanzar los dos cotizantes por jubilado a pesar del récord de empleo
  9. 9

    Las comparsas cargan contra la Policía Municipal en su balance de fiestas: «Nos han puesto trabas»
  10. 10

    Detienen por segunda vez al pirómano de Getxo tras atacar dos coches y un contenedor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Minuto de silencio en la grada de animación por un jugador palestino muerto en un bombardeo

Minuto de silencio en la grada de animación por un jugador palestino muerto en un bombardeo