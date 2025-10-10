Los 1,6 millones de euros que una televisión china debe al Athletic Ruiz-Longarte, contador de la junta, desvela que Ibaigane ha dejado de recibir dicha cantidad en concepto de derechos televisivos por la deuda de la operadora con LaLiga

A.M. Viernes, 10 de octubre 2025, 11:49 Comenta Compartir

Guillermo Ruiz-Longarte, contable de la junta directiva del Athletic, además de destacar este martes la fortaleza financiera rojiblanca en la tradicional exposición de las cuentas del club advirtió también de que el club ha dejado de ganar 1,6 millones de euros por la deuda de una televisión china con LaLiga.

«Ha repercutido negativamente en nuestra cuenta de ingresos por parte de los derechos audiovisuales, ingresando 1,6 millones menos de lo que estaba previsto», desveló el contable cuando habló de los siete millones de beneficio con los que el Athletic había cerrado el pasado ejercicio.

Ruiz-Longarte no dio nombres pero el «operador chino» al que se refirió es Super Sports Media, filial de la compañía audiovisual Wuhan DDMC Football Club Management. Esta televisión llegó a un acuerdo con LaLiga de Javier Tebas para retransmitir en el país asiático la temporada 2021-22 a cambio de 45 millones de euros. Esa cantidad nunca llegó a ser abonada.

LaLiga denunció ante la justicia china y el pasado mes de diciembre, las autoridades fallaron a favor del organismo español. Un juez condenó a Super Sports Media a pagar los 45 millones de euros y otros dos más en concepto de intereses de demora. Pero casi un año después, la empresa aún no ha pagado. De esa cantidad, según explicó Ruiz-Longarte, 1,6 millones de euros pertenecerían al Athletic.

¿Son recuperables? En estos momentos, la situación del grupo empresarial Dangdai, al que pertenece Wuhan DDMC Football Club Management, es delicada. Especialmente en China, donde acumula numerosos impagos. Además de ser la empresa matriz de la operadora Super Sports Media, se da la casualidad que DDMC es también la principal accionista del Granada CF.

El grupo chino descartó hace unos meses la venta del club nazarí pese a los fuertes rumores que invitaban a pensar en ello. Varios medios apuntaron entonces que el bloqueo en la venta llegó por parte de LaLiga, que trató de garantizarse que ese dinero iba a ser destinado a cubrir la deuda pendiente. Pero la compañía audiovisual asiática tiene más frentes judiciales abiertos como propietarios del Granada.

Sus accionistas asiáticos aún tienen un juicio pendiente con los anteriores propietarios del club -el italiano Gino Pozzo- por impagos en el acuerdo de venta de hace nueve años. A Wuhan DDMC les reclaman unas cantidades que estos vinculan al primer presidente rojiblanco de su era, John Jiang, de ser el causante de esta deuda, por lo que no se han hecho cargo de ella y han ganado tiempo a través de recursos.

Se entiende que una vez resuelto el juicio entre los últimos propietarios del Granada, comience el proceso de venta del club nazarí -todo apunta al regreso de Pozzo al accionariado- y LaLiga de Tebas autorice la operación tras asegurarse los 47 millones adeudados.