El millonario blindaje del Athletic a Selton, su nueva joya

El mediopunta tiene contrato hasta 2029 y está sujeto con una cláusula de 30 millones

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:58

El Athletic apuesta fuerte por el talento más prometedor de Lezama, Selton Sánchez (18 años, nacido en Durango, pero domiciliado desde niño en Basauri). El ... club se siente cubierto ante posibles maniobras hostiles. Le tiene blindado con un contrato hasta 2029 y una cláusula de rescisión de 30 millones, según ha podido saber EL CORREO.

