El millonario blindaje del Athletic a Selton, su nueva joya

El Athletic apuesta fuerte por el talento más prometedor de Lezama, Selton Sánchez (18 años, nacido en Durango, pero domiciliado desde niño en Basauri). El ... club se siente cubierto ante posibles maniobras hostiles. Le tiene blindado con un contrato hasta 2029 y una cláusula de rescisión de 30 millones, según ha podido saber EL CORREO.

En Lezama se creía firmemente en su progresión. La mejor prueba es el contrato que se le firmó, signo de la confianza total que tiene la dirección deportiva en que se encuentra ante un jugador de enorme proyección.

El blindaje responde además a la necesidad del Athletic de protegerse frente al posible de grandes clubes nacionales y extranjeros. De hecho, su nombre ya estaba en la boca de direcciones deportivas de clubes poderosos. Este contrato hasta 2029 y su cláusula de 30 millones sirve al Athletic como escudo.

Selton ha conquistado a la afición rojiblanca. Debutó ante el Newcastle la pasada semana con 21 minutos y jugó su primer partido como titular el domingo en San Mamés. El joven que vive en el barrio de San Miguel ofreció un repertorio de desparpajo frente al Oviedo, incluida una rabona que encendió las gradas y causó gestos de asombro en Iñaki Williams y Oihan Sancet en el palco de los jugadores no convocados.

Se marchó sustituido en el minuto 64 con el estadio en pie, coreando su nombre. La hinchada le proclamaba así como su nuevo ídolo.

El gran salto

La idea inicial era darle ficha del Bilbao Athletic esta campaña, pero una grave lesión que sufrió la pasada tras ir con España sub'19 decidió al club a ir más despacio y llevarle desde el juvenil al Basconia, de Segunda RFEF.

Sin embargo, apenas cuatro partidos en el Basconia le valieron para dar el salto al Bilbao Athletic. Dos duelos con el primer filial y su enorme impacto en dos duelos en la Youth League (un gol, dos asistencias) le sirvieron como aval para que Ernesto Valverde le subiera hace cuatro semanas a entrenar con el primer equipo.

La plaga de bajas en el Athletic y su calidad hicieron el resto. «Sé el jugador que es y que va a ser», le elogió Valverde tras verle jugar en St. James' Park en su impactante debut. Jugó en la Champions con el mismo desparpajo con el que lo hace en su barrio.

Poco antes de su estreno como titular en San Mamés cuatro días después, el entrenador le lanzó un mensaje en el que vino a advertirle que él no regala titularidades. «Es una prueba importante para él», le advirtió.

Superó el examen con nota. «Va a continuar con nosotros», reveló el entrenador al concluir el duelo. Antes destacó que se trata de un jugador con «desparpajo, calidad, que no rehuye el balón y encima tiene trabajo. Ha corrido mucho, tiene que hacerse más fuerte y contundente. Ha sido un paso muy importante para él y para nosotros».

Un futuro mediocentro

Valverde piensa en él como recambio de Sancet, pero en Lezama se cree que cuando gane en presencia física retrasará su posición para moverse como mediocentro creador, la demarcación en la que ahora juega Galarreta.

Sus compañeros también se rindieron a él. «Nos ha aportado mucho, con controles, rompiendo líneas, jugando hacia adelante. Cuando la cosas no van bien, esa pequeña inconsciencia de los jóvenes nos viene bien», dijo Galarreta. Los jugones se entienden. Y Nico tiene sintonía con él. «Es un chaval muy atrevido. Desde que subió me impresionó mucho por la capacidad que tiene de driblar», señaló el mediocentro rojiblanco.

El chico acabó exhausto y reconoció tras el partido que aún no está para disputar los 90 minutos en Primera. «Lo primero es intentar hacerse un hueco en la plantilla y seguir sumando minutos. No ha estado mal, pero todavía no me da para jugar todo el partido», admitió el joven.

El jugador tiene 'caja' para aguantar noventa minutos, pero es flacucho y le falta fuerza. En el club se trabaja en que este sea el próximo peldaño que suba.

El joven dijo tras su debut haberse «sentido muy arropado por la grada. Hay que devolver ese cariño. Seguro que mi familia ha soltado alguna lágrima».

Selton se toma su ascenso con naturalidad. Su repentina popularidad se le ha subido a la cabeza. De hecho, causó impacto el hecho que apenas tras el partido ante el Oviedo se dirigiera a una sala de juegos de su barrio de San Miguel para jugar al futbolín con sus amigos.