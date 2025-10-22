Un millar de athleticzales podrán estar en Praga El desplazamiento a la capital de República Checa será, a priori, el que menos aficionados congrege debido a la capacidad del estadio

El Athletic ha comunicado que dispondrá de 1.024 entradas para el partido ante el Slavia de Praga del próximo martes 25 de noviembre. El choque se disputará a las 21 horas en el estadio Fortuna Arena, que apenas cuenta con un aforo de 19.300 espectadores. Será el desplazamiento que, a priori, mueva menos aficionados debido a la capacidad del estadio. Ibaigane se resevará 51 entradas del millar disponibles para sus compromisos.

Las personas socias que deseen adquirir una entrada para presenciar dicho encuentro pueden inscribirse a través del Txoko de Socios (sección Inscripción a Procesos / Entradas Partidos de Fuera) a través de la página web oficial del Club desde el este miércoles hasta el viernes 24 de octubre a las 10:00 horas. Las entradas tendrán un coste de 50 euros.

Si el número de inscripciones superara las plazas disponibles, se realizaría un sorteo este mismo viernes. Los socios inscritos recibirían por correo electrónico su número de participación para el sorteo y, tras realizarse el mismo, la confirmación de si han sido o no premiados. Si no fuera necesario el sorteo, el público en general también podrá adquirir el resto de las localidades sobrantes en los días que comunicará el Club a través de este mismo medio.

Las personas socias que sean agraciadas con una entrada deben realizar el pago en las siguientes 72 horas a través de la pasarela online que se les enviará por correo electrónico y que podrán encontrar también en su Txoko de Socios. Antes de entrar a realizar el pago deberán completar en el mismo proceso el documento de Plan de Viaje exigido (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DNI y plan de viaje de las personas que vayan a emplear las entradas) por temas de seguridad. Una vez realizado el pago, recibirán en los días siguientes sus entradas en formato PDF a través del correo electrónico. El envío de las entradas no comenzará a realizarse hasta que finalice el plazo de compra para todos los colectivos (no solo socios).

El Athletic recuerda que la persona socia que resulte adjudicataria del derecho a obtener una entrada y no retire y abone la misma quedará inhabilitada para inscribirse en los siguientes tres sorteos que se realice por el Club para la adjudicación de entradas de cualquier competición.