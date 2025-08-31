Mikel González explica por qué el Athletic no habla de Laporte: «A 24 horas del cierre, puede llevar a malos entendidos»
Valverde advierte en la previa que «luchamos por tener los mejores jugadores»
Enviado especial. Sevilla
Domingo, 31 de agosto 2025, 19:02
Quedan poco más de 24 horas para que este lunes a las 23.59 horas se cierre el mercado de fichajes en LaLiga. A 31 ... de agosto, Ernesto Valverde sigue sin contar con Aymeric Laporte, el jugador que ha elegido para reforzar el eje de su defensa porque entiende que le aporta un salto competitivo.
El entrenador rojiblanco ha sido entrevistado por DAZN antes del partido. A esa hora no había acuerdo entre Laporte y el Al-Nassr para rescindir su contrato. Por tanto, el entrenador debe mantener la paciencia. El técnico ha sido preguntado por el central de Agen: «Vamos a esperar. Todos queremos tener lo mejor que podamos para el fin de mercado. Luchamos por tener los mejores jugadores que podamos. Estoy con ganas de que termine (el mercado), que nos miremos y que nos digamos 'somos los que somos'», ha indicado.
Mikel González, el director de Fútbol, ha destacado que «creemos que tenemos una plantilla muy competitiva, pero hasta el fin del mercado hay momentos y veremos a ver cómo se termina».
González ha resaltado que «queda hasta mañana (de mercado) y nuestro objetivo es mejorar la plantilla. Tenemos la situación de los centrales que todo el mundo conoce (sólo hay dos con ficha de primer equipo). Tenemos buenos centrales en el Bilbao Athletic y veremos cómo acabamos».
🗣️ "Queda hasta mañana y nuestro objetivo siempre es mejorar la plantilla"— DAZN España (@DAZN_ES) August 31, 2025
Mikel González, director deportivo del @AthleticClub, en DAZN sobre la posible llegada de Aymeric Laporte 🦁#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/Uy3iXd74DT
El director de Fútbol se niega a citar a Laporte. «Cualquier cosa que digamos a 24-48 horas del cierre del mercado puede llevar a malos entendidos. Creemos que con prudencia las cosas siempre se hacen mejor», ha zanjado.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.