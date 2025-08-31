Mikel González explica por qué el Athletic no habla de Laporte: «A 24 horas del cierre, puede llevar a malos entendidos»

Quedan poco más de 24 horas para que este lunes a las 23.59 horas se cierre el mercado de fichajes en LaLiga. A 31 ... de agosto, Ernesto Valverde sigue sin contar con Aymeric Laporte, el jugador que ha elegido para reforzar el eje de su defensa porque entiende que le aporta un salto competitivo.

El entrenador rojiblanco ha sido entrevistado por DAZN antes del partido. A esa hora no había acuerdo entre Laporte y el Al-Nassr para rescindir su contrato. Por tanto, el entrenador debe mantener la paciencia. El técnico ha sido preguntado por el central de Agen: «Vamos a esperar. Todos queremos tener lo mejor que podamos para el fin de mercado. Luchamos por tener los mejores jugadores que podamos. Estoy con ganas de que termine (el mercado), que nos miremos y que nos digamos 'somos los que somos'», ha indicado.

Mikel González, el director de Fútbol, ha destacado que «creemos que tenemos una plantilla muy competitiva, pero hasta el fin del mercado hay momentos y veremos a ver cómo se termina».

González ha resaltado que «queda hasta mañana (de mercado) y nuestro objetivo es mejorar la plantilla. Tenemos la situación de los centrales que todo el mundo conoce (sólo hay dos con ficha de primer equipo). Tenemos buenos centrales en el Bilbao Athletic y veremos cómo acabamos».

El director de Fútbol se niega a citar a Laporte. «Cualquier cosa que digamos a 24-48 horas del cierre del mercado puede llevar a malos entendidos. Creemos que con prudencia las cosas siempre se hacen mejor», ha zanjado.