El mensaje de la Real Sociedad a Óscar de Marcos tras anunciar su retirada

Óscar de Marcos ha comunicado este miércoles que a final temporada deja el Athletic y cuelga las botas. El anuncio del futbolista de Laguardia ha dejado numerosas reacciones. No solo de aficionados rojiblancos, sino de otros clubes. Uno de ellos es la Real Sociedad, quien ha mandado un mensaje al jugador. «Zorionak por tu trayectoria, Óscar! Ha sido un placer enfrentarnos en tantos derbis. Zorte on en tu futuro!», ha escrito en X en club donostiarra.

El jugador del Athletic, que tiene 35 años, ha lucido en 560 partidos la camiseta del Athletic. Solo José Ángel Iribar está por delante con 614 encuentros. Muchos años en el conjunto rojiblanco y también numerosos derbis contra la Real Sociedad. «Ha sido un placer enfrentarnos en tantos derbis», han escrito en redes.

De Marcos ha subrayado en el anuncio de sus despedida que no quiere «homenajes todos los fines de semana. Todavía no me he retirado ni jubilado. Hasta el último día quiero dar todo como lo he dado siempre».