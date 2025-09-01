El mensaje premonitorio de Laporte el día que se despidió del Athletic en 2018 El central de Agen regresa a Bilbao como él tenía en mente desde su fichaje por el City

«Mi salida, ante un nuevo reto en mi carrera profesional, no quiero que sea un adiós, sino un hasta pronto». Aymeric Laporte, el nuevo central del Athletic, se despidió a finales de enero de 2018 de la entidad bilbaína. Se marchaba al City de Pep Guardiola a cambio de los 65 millones de euros que marcaba su cláusula de rescisión. Dejaba el futbolista de Agen el club en el que debutó como profesional, el equipo el que fue creciendo y el que maduró para convertirse en uno de los defensas más caros de la historia del balón.

En su mensaje de despedida, publicado en sus redes sociales, el internacional con España agradecía al club rojiblanco su trato, repasaba los momentos de su carrera - «mi debuto hace poco más de siete años en juveniles (...), mi primer amistoso (...), incluso mi primera cartulina roja...»-, y defendía la esencia de la entidad. «Cuando hablo de un club único, hablo del Athletic, porque con una filosofía ni mejor, ni peor, simplemente diferente, me he sentido protagonista de un relato de Astérix y Obélix». Cerraba el relato con esa frase, que abría la puerta a lo que ha ocurrido, a su vuelta a vestir de rojo y blanco.

Laporte se marchó en enero al City de Guardiola y más de siete años después regresa a una ciudad que lleva en su corazón, de donde es su mujer y también donde han nacido sus hijos. Ambos, enfrente de San Mamés, donde el central de Agen volverá a jugar después de unas duras negociaciones para ser de nuevo propiedad del Athletic.

Porque no ha sido fácil su salida de Arabia Saudí. A pesar de que su entrenador dijo a finales de julio que no contaba con sus servicios, que verbalizó algo que ya se sabía mucho antes, los propietarios de la entidad en la que juega Cristiano Ronaldo no querían desprenderse de un futbolista por el que tuvieron que pagar a los ingleses. Al final, todo se ha desatascado.

El Athletic, de esta manera, cuenta con el defensa que precisaba por las lesiones de Egiluz, que se perderá la temporada, de Paredes, y la sanción de Yeray Álvarez por dopaje. Laporte, de nuevo en Bilbao. Aquella salida no fue un adiós, fue un simple hasta pronto. Ha cumplido.