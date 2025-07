El mensaje del padre de Lamine Yamal tras el plantón de Nico Williams al Barça: «Sin hacer daño a nadie...»

G. C. Lunes, 7 de julio 2025, 17:10 | Actualizado 17:20h. Comenta Compartir

Dardo del padre de Lamine Yamal a Nico Williams tras renovar con el Athletic y dar plantón al Barça. Mounir Nasraoui volvió a lanzar uno de sus famosos directos en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores, en la que abordó la actualidad del club culé. «Este año, el Barça va a hacer daño. Vamos a darlo todo. No tengáis miedo de nada ni de nadie», prometía. Acabó hablando sobre el extremo rojiblanco, aunque sin pronunciar su nombre, al darse cuenta de que en el 'streaming' se encontraba como espectador José Álvarez, colaborador de 'El Chiringuito'.

En ese momento, lanzó un mensaje sobre la decisión de Nico Williams de no firmar por el Barça a raíz de la inseguridad que generaba el incumplimiento del fair play en su inscripción en la Liga. «José, no pasa nada, tete. Nosotros seguiremos viendo a Lamine y otros no podrán ni disfrutar de él. No te preocupes, lo tenemos todo hecho. Lamine es nuestro». Y apuntó: «Sin hacer daño a nada ni a nadie».

En el programa de Josep Pedrerol también se especuló sobre una posible pulla de Lamine a Nico, íntimos amigos en La Roja, a través de una historia en Instagram. El extremo azulgrana compartió unos versos del rapero Morat. «Y lo mío he conseguido y a nadie yo le he pedido. Y ni siquiera yo he tenido que humillarme, a los míos yo he ayudado. Yo sigo en la calle dime coño va a quitarme». «A mí me parece el mensaje a un compañero que lo ha dejado tirado», dijo José Álvarez.