El mensaje con el que el Athletic quiere levantar el ánimo tras la derrota

El Athletic se va de Newcastle con una derrota. Un batacazo en Saint James Park que aleja a los rojiblancos de la zona noble de los equipos que pasarán a la siguiente fase de la Champions. Los leones solo tienen tres puntos en la competición, los que lograron ante el Qarabag en San Mamés. Por ello, el Athletic ha querido lanzar un mensaje de ánimo a todos los athleticzales. «Llegarán días mejores. Cabeza alta y a por el domingo», ha escrito el club en las redes sociales.

Un mensaje junto a un vídeo en el que se ve a los jugadores del Athletic saludando a la afición tras la derrota. Los futbolistas se han acercado a la grada y han dedicado un aplauso a los hinchas desplazados a Inglaterra. 2.500 hinchas que no han parado de dar ambiente durante toda la jornada en las calles de Newcastle.

El Athletic ha querido agradecerles su apoyo incondicional. «Eskerrik asko por estar siempre ahí, athleticzales!», ha escrito el club en otro mensaje en redes. En él han publicado una foto de José Ángel Iribar saludando a la grada rojiblanca en San James Park.

