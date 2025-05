El mensaje del Athletic para creer en la remontada

Gabriel Cuesta Jueves, 1 de mayo 2025, 23:35 | Actualizado 23:44h. Comenta Compartir

La afición es el principal motivo del Athletic para creer. Lo ha dejado claro nada más acabar el desilusionante partido de ida contra el Manchester United, un varapalo (0-3) del que toca levantarse para remontar la eliminatoria en Old Trafford. «51.890 athleticzales que no han dejado de animar a este equipo. Hasta que esto no acabe, no vamos a dejar de creer», animaba la entidad en su cuenta de 'X', antes Twitter.

🧣 5️⃣1️⃣.8️⃣9️⃣0️⃣ athleticzales que no han dejado de animar a este equipo.



Hasta que esto no acabe, no vamos a dejar de creer. #AthleticMUFC #UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/vTItmb2vT2 — Athletic Club (@AthleticClub) May 1, 2025

El Manchester United ha enviado al Athletic 3.766 entradas para el partido de vuelta de las semifinales de la Europa League, lo que permite un desplazamiento masivo desde Bilbao. El club rojiblanco se reserva 580 localidades para sus compromisos, por lo que serán 3.186 las que estén a disposición de los socios. El precio de las entradas es de 40 euros. Va a tocar dejarse la garganta ante un coliseo como la casa del United, donde entran más de 70.000 'red devils'.

La movilización dejó con el cartel de no hay billetes las principales conexiones de la capital vizcaína con Manchester y Londres. No importó el elevado precio, más de 550 euros. Se dispararon nada más conocerse la identidad del rival rojiblanco. Una fiebre rojiblanca de la que se contagiaron también aeropuertos cercanos como el de Santander. Y que también se ha traducido en conexiones 'locas' para abaratar costes a pesar de echar horas y horas de viaje. El empuje también desencadenó un buen número de nuevos vuelos chárter por más de mil euros por cabeza por avión y alojamiento para una noche.

Ánimos del Bilbao Basket

El apoyo al equipo en un momento complicado llegó también desde otras disciplinas deportivas. Concretamente, de un equipo experto en remontadas europeas como el Bilbao Basket.

Quedan 90 minutos

Zuekin gaude

Goazen @AthleticClub 💪 https://t.co/fc0WcRCQxI — Surne Bilbao Basket 😎 (@bilbaobasket) May 1, 2025

Los hombres de negro recordaron que quedan 90 minutos para creer. Hay que tener la misma fe que tuvieron ellos en las dos eliminatorias que acabaron con la Europe Cup en las vitrinas de Miribilla, su primer título europeo.