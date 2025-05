El mensaje privado del Athletic a la Champions a través de las redes

B. V. Viernes, 16 de mayo 2025, 08:21 | Actualizado 08:28h. Comenta Compartir

La temporada 2025-2026 el Athletic será un equipo de Champions. El conjunto vizcaíno vuelve a la máxima competición de clubes europea después de 10 años. Una vez sellado el pase, el club publicó en sus perfiles en redes un mensaje sobre la vuelta de los rojiblancos a esta competición.

La foto publicada, en la que se ve San Mamés, un león y el escudo de la Champions, está acompañada de la melodía típica de esta competición. Esa imagen fue republicada por la gran mayoría de los jugadores el Athletic tras ganar al Getafe. Los hermanos Williams, Sancet, Prados, Vivián, Yeray...

Después, el communty manager del Athletic no tardó en seguir el perfil de la Champions en TikTok, que tiene 50 millones de fans, y les mando un curioso mensaje privado: «Kaixo! Follow?». «Hola! me sigues?». Este viernes por la mañana, la cuenta de TikTok de la Champions seguía a 45 equipos, entre los que no está el Athletic.

Los perfiles en redes del Athletic tuvieron bastante actividad ayer. La clasificación a Champions lo merecía. Publicaron varios vídeos de celebración de los jugadores, tanto sobre el césped como en el vestuario. Además también felicitó al Barcelona, que se proclamó este jueves campeón de la Liga.