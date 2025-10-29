El mensaje del Athletic en el aniversario de la dana de Valencia El club rojiblanco ha lanzado un mensaje de ánimo a los clubes de fútbol base que respaldó económicamente

El Athletic ha lanzado un cariñoso mensaje a todos los clubes de fútbol base de Valencia afectados por la dana con motivo del aniversario de la tragedia. A un número importante de ellos les respaldó en su momento con la iniciativa AMIC Athleticzale, una aportación económica de 110.000 euros desde el propio club, a la que se sumaba otros 32.528 euros donada por los socios rojiblancos.

«Hoy se cumple un año de la dana que afectó a muchos clubes de fútbol base en Valencia. Verlos entrenando y recuperando la normalidad es la mejor noticia. Estamos muy orgullosos de haber aportado nuestro granito de arena. Porque el fútbol, como todo, se construye desde la base», ensalzaba el club a través de una publicación en redes sociales.

Lo recaudado se ha destinado a la compra de material deportivo y otro tipo de recursos que han ayudado a los equipos de fútbol base afectados a recuperar la normalidad. El vídeo que acompañaba a la publicación mostraba algunos mensajes de agradecimiento desde algunos de los clubes beneficiados. Se trata del CF E1 Paiporta, UD Aldaia CF, Unión Benetusser Favara CF, FBCD Catarroja, At. Benimar Picanya, Discóbolo La Torre AC y Racing D'Algemesi.