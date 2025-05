El meme de la Real Sociedad sobre el arbitraje al Athletic El conjunto donostiarra recuerda su eliminación a manos del Manchester United en una eliminatoria marcada por las polémicas decisiones del colegiado: «I know that feel bro»

Meme de la Real Sociedad al Athletic a raíz del arbitraje en San Mamés en la ida de las semifinales de la Europa League. El club donostiarra ha publicado en su cuenta oficial inglesa de 'X', antes Twitter, una imagen de dos hombres abrazándose en el que se puede leer 'I know that feel bro'. Algo así en español como «conozco esa sensación, hermano». El hilo es una respuesta al mensaje del Athletic que indica la decisión del VAR de expulsar a Vivián y señalar por agarrón penalti, que Bruno Fernandes transformaría para hacer el segundo de los tres goles del conjunto inglés en La Catedral. Una decisión muy protestada en San Mamés.

Fue precisamente en Old Trafford, donde el Athletic tratará de remontar el 0-3 en contra, donde se acabó el sueño de la Real Sociedad de la Europa League. Fue en octavos de final, en un duelo marcado por la polémica arbitral, que deshizo la igualdad de Anoeta (habían quedado 1-1 en San Sebastián) con 'hat-trick' precisamente de Bruno Fernandes. El marcador final fue de 4-1 a favor del conjunto inglés.

El árbitro señaló tres penaltis, dos para los 'red devils' y uno para el conjunto txuri-urdin, además de una roja a Aramburu, que a media hora del final condenó las opciones del equipo de Imanol Alguacil. A pesar de que el conjunto donostiarra comenzó adelantándose con el tanto de Oyarzabal desde los once metros, la eliminatoria es esfumó. El United dio un paso al frente y con otra pena máxima, por una acción de Zubeldia ante Hojlund, igualó desde los once metros a través de Bruno Fernandes, otro capitán y especialista.

Con el empate a uno al descanso, fue en el segundo tiempo donde se desató la polémica por las decisiones controvertidas del colegiado francés Benoit Bastien. Tras una parada de Remiro, Aritz derribó a Dorgu en el área realista y le dio a Bruno Fernandes la posibilidad de remontar con la tercera pena máxima del partido. Luego llegaría el hat-trick del portugués. La cosa se puso aún más fea cuando Aramburu, último defensor, frenó a Dorgu cuando enfilaba el todavía largo camino hacia la portería visitante y vio la roja. Una decisión controvertida. Después el portugués Dalot puso el cuarto tanto.

«Ha sido una eliminación condicionada y mucho por los tres penaltis que nos ha llegado a pitar, para mí sin llegar a ser ninguno, aunque no los he visto repetidos, pero me parece que hace falta un poco más, y con la expulsión, que tampoco la he visto, pero en directo no me ha dado la sensación. Con todo eso es mucho más difícil ganar un partido, todo está condicionado por eso», protestó Oyarzabal tras caer eliminados.