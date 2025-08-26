El mejor arranque de Liga de la última década

El pasado domingo preguntaron a Ernesto Valverde en la rueda de prensa anterior al enfrentamiento contra el Rayo si le decía algo que una victoria ... contra los madrileños supusiera el mejor arranque de la temporada de la última década. El técnico de Viandar de la Vera no quiso explayarse. Primero porque había que ganar el choque, y segundo porque el dato refleja «lo complicado que es ganar en una competición como la Liga», zanjó.

Los rojiblancos no sumaban seis puntos consecutivos desde la temporada 2013-14, cuando superaron al Valladolid a domicilio y se impusieron al Osasuna en Anoeta por las obras de construcción del nuevo campo de San Mamés. En aquella ocasión también estaba Ernesto Valverde en el banquillo y la racha se rompió con una derrota en el Santiago Bernabéu en la tercera jornada contra el Real Madrid.

Lo conseguido ayer tiene más mérito después de que el Athletic llegara al inicio de la competición doméstica con seis derrotas consecutivas en una pretemporada más bien gris. Es cierto que algunas fueron contra rivales de gran calibre, pero las sensaciones que transmitió el equipo dejaron a la afición con cierta incertidumbre en el cuerpo.

El dato 4 son los goles que ha conseguido el Athletic en las dos primeras jornadas.

Pasado Hace doce años los rojiblancos ganaron al Valladolid a domicilio y a Osasuna en Anoeta

Más, después de haber conseguido contar con una plantilla que aportaba las mayores garantías en los últimos años tras lograr que Nico Williams renovara, reforzar el lateral derecho con Jesús Areso, que ya ha demostrado que es un recambio válido para De Marcos, y la llegada de Robert Navarro, autor del tanto de la victoria frente al Sevilla.

Han sido dos triunfos complicados ante rivales diferentes en los que los rojiblancos han demostrado el hambre que tienen la temporada en la que jugarán la Champions y en la que necesitan puntuar lo máximo posible antes de que comiencen los encuentros y los viajes entre semana, que al final siempre pasan factura en la Liga.

Contra los andaluces consiguieron reaccionar después de que les remontaran, mientras que frente a los madrileños también tuvieron que emplearse a fondo ante la propuesta agresiva que plasmó sobre el campo el equipo dirigido por Iñigo Pérez. Sin embargo, lograron mantener la portería a cero, otro dato que permite ratificar la mejoría defensiva a la espera de que esta semana se cierre la llegada de Laporte para consolidar la línea de los centrales.

Marcar terreno

El penalti materializado por Sancet aportó la tranquilidad necesaria para tener la situación más o menos controlada y para permitir al Athletic compartir el liderato con equipos como Villarreal, Real Madrid o Barcelona tras los dos primeros compromisos ligueros. San Mamés sigue como un fortín en el que los entrenados por Valverde necesitan marcar terreno. Han aprovechado que el sorteo les deparó que sus dos compromisos iniciales fueran en casa para consolidar sus sensaciones, algo que les hacía falta tras un último mes de pocas certezas. Y lo han hecho arropados por su público, circunstancia que también ha contribuido a que el equipo rojiblanco siga en la brecha.

El próximo domingo el Athletic visitará el Benito Villamarín para enfrentarse al Betis. Será su primera salida a domicilio. Otro test de altura a superar. Pero con seis puntos en el zurrón y sin presiones de ningún tipo todo es más llevadero.